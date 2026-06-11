הגאון רבי צמח מאזוז ( צילום: חיים כהן )

בימים אלו, בהם מערכת הבחירות כבר כמעט ויצאה לדרך באופן רשמי וכל איש ציבור משוכנע כי בידו המפתח הבלעדי להנהגת המדינה, התייחס אמש ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז בשיעורו השבועי למירוץ הפוליטי הסוער.

בדבריו, חיבר הגר"צ באופן אקטואלי ומרתק בין המציאות הבוערת ברחובות לבין פרשת השבוע – פרשת קרח, תוך שהוא מעניק שיעור נוקב על מידת ההשתדלות אל מול רדיפת הכבוד, ומשגר מסר עוקצני וברור למתנגדיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המבקשים ומתאמצים להחליפו בכל מחיר. "אין דבר יותר טוב מהשלום", פתח ראש הישיבה את דבריו. "עוד מעט יגיעו ימי הבחירות, וכל אחד ואחד רוצה 'להציל' את המדינה, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה. אבל שלמה המלך כבר אומר לנו בספר קהלת: 'הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל'".

הגר"צ מאזוז בשיעורו ( צילום: כסא רחמים )

בהמשך דבריו הזכיר הגר"צ את יסוד האמונה האיתן שהביאו חז"ל במסכת יומא: "במקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך", ואת הפסוק במשלי: "אל תיגע להעשיר". המסר, הסביר ראש הישיבה, הוא כי על האדם לעשות אך ורק את חלקו המינימלי בעולם הזה: "לא צריך להתייגע ולהתאמץ הרבה. אמנם צריך קצת השתדלות, אבל יותר מקצת השתדלות לא צריך עוד מאומה, זאת המסורת שיש לנו מרבותינו".

על מנת להמחיש לשומעי לקחו את הסכנה המבהילה הקיימת ברדיפה אחר השררה והכבוד, מעבר למה שנקצב לאדם משמיים, השתמש הגר"צ במשל מבריק מתוך הגמרא במסכת סנהדרין: "היינו דאמרי אינשי: 'גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה גזיזו מיניה' – הגמל שהלך לבקש לעצמו קרניים, בסוף גזזו ממנו אפילו את האוזניים שהיו לו".

"מי שראה פעם גמל, יודע שהוא בעל חיים גבוה ויפה, אבל יש לו חיסרון אחד – האוזניים שלו קטנות", הסביר ראש הישיבה בחיוך. "הגמל אמר לעצמו: 'אני הרי גבוה בהרבה מהשור, ואם לשור יש קרניים, לי מגיעות קרניים גדולות ויפות ממנו!'. והנה, לא רק שלא קיבל את הקרניים שביקש, אלא שגם את האוזניים שהיו לו גזזו ממנו, ולכן נשאר עם אוזניים קטנות".

"ומה הנמשל?" הוסיף הגר"צ בטון נוקב, "האדם חושב שלא מספיק לו מה שיש לו, והוא נלחם ורוצה עוד ועוד. ומה הוא מקבל בסוף? לא רק שהוא לא יקבל יותר, אלא שגם את המעט שכבר היה בידו לוקחים ממנו".

את דבריו אלו סמך ראש הישיבה על דמותו של קרח בפרשת השבוע. קרח, שהיה עשיר מופלג ואף זכה להיות מנושאי הארון הכלי הקדוש ביותר במשכן, לא ידע שובע: "הגדולה העצומה הזו לא הספיקה לו. הוא לטש את עיניו אל הכהונה הגדולה וביקש להפיל את משה ואהרן. אבל מה קרה בסוף? לא רק שלא נעשה כהן גדול, ולא רק שלא נשאר נושא הארון הוא פשוט לא נשאר בחיים. האדמה פצתה את פיה, והוא, משפחתו וכל רכושו נבלעו באדמה. לא נשאר מהם מאומה. קרח בסוף הפסיד את הכל".

קורח ועדתו נבלעים באדמה ( AI )

את דבריו המעוררים חתם הגר"צ מאזוז במסר חד, ברור ומהדהד שנראה כי מכוון ישירות לימים אלו: "מכאן אנו למדים שהאדם צריך לשמוח בחלקו ובמה שיש לו. אדם צריך לזכור: אם דבר מסוים באמת מגיע לך הקדוש ברוך הוא יביא לך את הכל על מגש של זהב. אמנם אפשר ואף צריך להשתדל, אבל אסור להילחם!".