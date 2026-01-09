אלפי בני תורה ליוו את הפוסק הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל בדרכו האחרונה • הראשונים לציון הגרש"מ עמאר והגר"ד יוסף הספידו בכאב לצד אחיו ראש הישיבה הגר"צ מאזוז • נטמן בהר הזיתים בחלקת אביו | גלריה ממסע הלוויה מאת הצלם נועם אליהו (חרדים)
בעודו שוהה בין כותלי כלא 10, קיבל בחור הישיבה יאיר סעדה, מכתב מרגש מהגאון רבי אליהו בנימין מאדאר, ממקורבי ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל | במכתבו שיבח את הבחור על הזכות שנפלה בחלקו וחיזקו בדברים חמים ובאמונה | הרב הזכיר כי הוא אינו לבד | המכתב המלא (חרדים)
מסורת ייחודית נשמרת מדי חנוכה בישיבת "כסא רחמים", כאשר לפני מעמד ההדלקה נערך גורל בין מחברי ספרים על זכות הדלקת הנר • שיא של 7,000 דפי גמרא במכירת ההדלקה • ומה קרה כשגיס החתן עלה בגורל לילה לפני נישואי גיסו? (עולם הישיבות)
סיקור נרחב מתפילות יום הכיפורים בישיבת 'כסא רחמים' בראשות הגה"צ הרב צמח מאזוז | התפילה על החטופים קודם 'כל נדרי' כהוראתו של ראש הישיבה זצ"ל | התשובה מדוע החמאס לא משחרר עדיין את החטופים? ומדוע נשנק הגר"צ השנה מבכי באמירת ההשכבות לאחר תפילת 'כל נדרי'? • סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
יו"ר ועדת חוץ ובטחון בועז ביסמוט הגיע לביקור בישיבת "כסא רחמים" ולהתייעצות בעניין משבר הגיוס במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז. במהלך הביקור סייר בהיכל הישיבה ושוחח עם בחורים ורמי"ם | השאלה מהש"ס ששאל ביסמוט והתשובה המדויקת ששלף הבחור, עצתו של הגר"צ מאזוז לביסמוט ומה נאמר בפגישה? | סיקור ותיעוד מסכם (חדשות חרדים / עולם הישיבות)
סערת הדחת היועמ"שית: רו"מ 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז התייחס בשיעורו השבועי על רקע הדיון וההדחת בהרב מיארה: "ב'עקבתא דמשיחא' יש הרבה קשיים. ואנחנו, עם הכל, צריכים להתגבר | היועמ"שית מורידה לבני התורה; "לא מגיע לכם" ו"לא מגיע לכם", והיא מקצצת. לא נפחד! זה כמו אשה עם צירי לידה, שיודעת שאחרי הכאבים היא זוכה לתינוק. הקשיים האלה מראים שהמשיח בדרך, לא נשבר מזה!" | צפו (חדשות, חרדים)
ספרו של הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, "אסף המזכיר", אוצר בתוכו מערכות רבות בתחומים שונים, הלכה ומנהג, דקדוק ופירושי מקראות, חידות ופתגמים, כללי ש"ס ופוסקים, סגולות ואף חידושים בדברי רבותינו ודרשות קצרות, הכל מסודר במערכות על סדר האלף בית | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר נוטף דמע לרגל הסתלקותו לגינזי מרומים. "בְּכָל-בֵּיתִי נֶאֱמָ"ן הוּא" (יהדות)
במהלך מסע הלויית ראש הישיבה רבי מאיר מאזוז הוכתר אחיו הצעיר, הגאון רבי צמח מאזוז, לכהן פאר כממלא מקומו של אחיו הגדול - כנשיא ישיבת 'כסא רחמים' ומוסדותיה | כיכר השבת בפרופיל ראשוני על מנהיגה החדש של 'כסא רחמים' (חרדים)
באישון ליל הובאה מיטתו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל אל היכל ישיבתו המעטירה 'כסא רחמים' בבני ברק, קול זעקות שבר נשמעו ביללה עת הגיעה המיטה | מסע ההלוויה יצא בשעה 13:00 מהיכל הישיבה ברחוב עוזיאל אל בית העלמין פוניבז' | על פי צוואתו הקדושה לא יישאו הספדים בהלוויה (חרדים)
בעיר התורה בני ברק נערכים למסע הלווית הענק של ראש ישיבת הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל | המונים ייתכנסו בשעה 13:00 בסמוך לישיבת 'כסא רחמים', משם ייצא מסע הלוויה לבית החיים פוניבז' | גדולי ישראל לצד עמך בית ישראל ישתתפו במסע | המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים | אלו הרחובות שצפויים להיחסם (חרדים)
ראש הישיבה הגר"מ מאזוז ספד בצער לגאב"ד רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, ביו היתר אמר: "לפני כמה שנים רצו למנות אותו לרב ראשי לכל העולם – ראש הסנהדרין. חבל שאדם כזה הסתלק מן העולם בשעה שאנחנו צריכים הרבה זכויות • צפו בדברים המלאים (חרדים)
אחרי שנעדר כשבועיים ממסירת השיעור: ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס באופן מפתיע בשיעור השבועי למצבו הבריאותי ואמר: "לפני חמשים שנה כאשר נפלתי מקומה שלישית, מי האמין שאני אחיה עוד חמשים שנה? אבל הייתה לי אמונה שיקרה לי נס. אדם שהוא מאמין, הקב"ה אומר לו: אתה מאמין בי? אני שומר אותך. אבל אני עם ייסורים. ייסורים, ועוד איך ייסורים. ועם כל הייסורים, אני בא ונותן את השיעור פעם בשבוע" | צפו (חדשות חרדים)