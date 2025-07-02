באווירת פתיחת מערכת הבחירות הקרובה בה כל אחד משוכנע כי בידו "להציל את המדינה", שיגר ראש הישיבה הגר"צ מאזוז אמש בשיעורו השבועי מסר נוקב • דרך משל 'הגמל והקרניים' מהגמרא ועד לטעותו הטראגית של קרח בפרשת השבוע: קריאת כיוון על גבולות ההשתדלות וההבנה העמוקה ש"במקומך יושיבוך" • צפו בדברים המלאים (חרדים)
פרשת
השבוע,
קורח,
יפה נדרשת – קורח
מגדולי הדור היה ומטועני ארון ה’, כיצד
נפל עד לשאול תחתיות?
| אם באמת כל בני ישראל, העם הנבחר - ‘כולם קדושים’, מדוע יש צורך
בגדולי הדור?
| על השורש של חטא לשון
הרע שמגיע עד לדיבורים חלילה על הקב"ה
(יהדות,
פרשת-השובע)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת קורח, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, על שני צאצאים של אדמו"רים גדלו ולמדו יחד, האחד נהיה אדמו"ר עם חסידים רבים, והשני נהיה רב של קהילה קטנה. מה גרם לאותו רב שלא נהיה אדמו"ר עם חסידים רבים? וגם, במה הוא היה דומה לקורח? | צפו (יהדות)
פרשתנו,
פרשת קורח – אנו קוראים
על האיש שהרים את נס המרד |
העונשים הכבדים שהמית
קורח על משפחתו ועל מקטירי הקטורת יודעים ומפרושים בתורה,
אך במה קורח נענש,
מדוע לא מוזכר עונשו של האיש שחולל את המחלקות?
(יהדות,
פרשת-השבוע)