כביש 4 נחסם הערב (חמישי) לחלוטין לתנועה במקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים, זאת במסגרת הפגנות הפלג הירושלמי שהגיעו לשיא חדש של עצימות. אלפי מפגינים יצאו לרחובות בעקבות מעצרם של 17 תלמידי ישיבות שהועברו לכלא הצבאי, והצליחו לשתק את אחד מעורקי התחבורה המרכזיים במרכז הארץ.

הנהגים המשתמשים בציר הקריטי נאלצים להתמודד עם שיבושים קשים, כאשר התנועה נעצרה לחלוטין בשני הכיוונים. העומסים החריגים זולגים גם לכבישים פנימיים ולצירי תנועה משלימים באזור גוש דן, ויוצרים מצב תחבורתי חסר תקדים.

המשטרה: "לא נאפשר חסימות נוספות"

כוחות משטרה נרחבים פרוסים בשטח ופועלים לפינוי המפגינים מהכביש. נצ"מ עמיר ג'יבלי, פקד משטרת התנועה הארצית, הבהיר כי "אגף התנועה של משטרת ישראל ערוך בכוחות מעובים ובפריסה רחבה, לאור הצפי לריבוי אירועים גדולים ומחאות היום באזור המרכז".

ג'יבלי הוסיף כי "משטרת ישראל תאפשר לממש את זכות המחאה אך לא תתיר הפרה של הסדר הציבורי, פגיעה בשוטרים והפרת ביטחונם של משתמשי הדרך". המשטרה קראה לציבור הנהגים בגוש דן "להימנע ככל שניתן מלהגיע לצירים הבינעירוניים ולדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר".

רקע: 17 תלמידי ישיבות הועברו לכלא הצבאי

ההפגנות פרצו בעקבות החלטת המשטרה להסגיר 17 תלמידי ישיבות שנעצרו בהפגנות מול בית השופט נועם סולברג אל הכלא הצבאי. כפי שדיווח אתר 'בבלי', ההעברה לכלא הצבאי נתפסת בקרב אנשי הפלג כ"חציית קו אדום" והכרזה על "עליית מדרגה חמורה ברדיפה האובססיבית שמנהלות רשויות המדינה נגד לומדי התורה".

בהודעה שפורסמה מטעם הפלג הירושלמי נכתב: "נצא מחר כולנו למאבק נחוש ובלתי מתפשר על כבוד התורה ולומדיה, בזעקה ברורה שתישמע בכל רחבי הארץ". גורמים בפלג הבהירו כי ההסגרות צפויות להביא להחרפה משמעותית במחאה ולהרחבת מוקדי ההפגנות ברחבי הארץ.

טקטיקה חדשה: מוקדים מפתיעים ברחבי הארץ

לפי ההערכות, החסימות לא מתמקדות אך ורק בצירים המרכזיים של גוש דן, אלא מתפרסות על פני מוקדים מפתיעים ברחבי הארץ. רמז עבה לטקטיקה החדשה ניתן בהנחיה פנימית שיצאה למפגינים, בה התבקשו במפורש שלא לשבש את תנועת הרכבות.

המשמעות, כך מעריכים, היא כוונה להשתמש ברשת המסילות הארצית כדי לשנע במהירות מסות של מפגינים למוקדי המחאה השונים בארץ. כפי שפורסם בבבלי, פעילי הפלג הבטיחו "הפתעות" ושמרו לעת עתה על מוקדי החסימות בסוד מוחלט, כדי להקשות על היערכות המשטרה.

המלצה לנהגים: להימנע מהאזור

נכון לשעה זו, המשטרה פועלת להזרמת התנועה מחדש ומבהירה כי לא תאפשר חסימות נוספות. עם זאת, נוכח העצימות של המפגינים והפריסה הרחבה של כוחות השיטור, מומלץ לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזור המדובר ולהתעדכן בשינויים בהסדרי התנועה במוקדי הדיווח השונים.

יצוין כי מלבד הפגנות הפלג, צפויים הערב מספר אירועי ענק נוספים שיגרמו גם הם לפי ההערכות לשיבושים באזור המרכז.