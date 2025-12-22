כביש גהה - קטע מרכזי בכביש 4

כביש גהה הוא שמו של קטע מרכזי בכביש 4, אחד מצירי התנועה העיקריים במטרופולין גוש דן. הקטע משתרע ממחלף גהה בצפון ועד למחלף בר אילן בדרום, ומהווה עורק תחבורה חיוני המחבר בין אזורים מרכזיים באזור המטרופולין. בשל מיקומו האסטרטגי, כביש גהה משמש מדי יום אלפי נהגים ונוסעים, והוא נחשב לאחד הכבישים העמוסים ביותר באזור.

בשנים האחרונות הפך כביש גהה לזירה של אירועים שונים, כולל הפגנות ומחאות. לאחרונה דווח על חסימת הכביש על ידי עשרות בחורים חרדים מפלג הרצ"פניקים במחאה על מעצר עריק, אירוע שגרם לשיבושים משמעותיים בתנועה ולעיכובים ניכרים לנהגים באזור. חסימות כאלה מדגישות את החשיבות של כביש זה כעורק תנועה מרכזי, שכן כל הפרעה בו משפיעה על תנועת אלפי כלי רכב.

מחלף גהה, הממוקם בקצה הצפוני של הקטע, משמש כצומת מרכזית המחברת בין כביש 4 לכבישים נוספים באזור. המחלף נקרא על שם הקיבוץ גהה הסמוך, ומהווה נקודת מפגש חשובה למספר צירי תנועה. מחלף בר אילן בקצה הדרומי של הקטע מחבר את כביש 4 לאזורים נוספים בגוש דן, ויחד שני המחלפים מגדירים את גבולות הקטע המכונה "כביש גהה".

הכביש משמש כציר תחבורה מרכזי לתושבי אזור המרכז והצפון, ומאפשר נגישות לערים ולישובים רבים. בשעות העומס, במיוחד בבוקר ובשעות אחר הצהריים, נרשמת בכביש תנועה צפופה במיוחד. מערכות ניהול התנועה עוקבות באופן שוטף אחר מצב התנועה בכביש ומפרסמות עדכונים לנהגים.

כאשר מתרחשים אירועים חריגים בכביש גהה, כגון הפגנות הרצ"פניקים או תאונות דרכים, משטרת ישראל מפעילה הסדרי תנועה חלופיים ומנסה להפנות את התנועה לכבישים עוקפים. עם זאת, בשל מיקומו המרכזי של הכביש ומחסור בחלופות תחבורתיות נוחות, חסימות בכביש גהה גורמות לרוב לעיכובים משמעותיים ולפקקי תנועה נרחבים באזור כולו.

נהגים המתכננים לנסוע בכביש גהה מומלצים לעקוב אחר עדכוני תנועה בזמן אמת, במיוחד בשעות העומס ובמקרים של אירועים מתוכננים או בלתי צפויים. שימוש באפליקציות ניווט ובמערכות מידע תנועתי יכול לסייע בתכנון מסלול חלופי במקרה הצורך ולחסוך זמן יקר.