לאחר מעצרם של שני תלמידי ישיבות לחוזרים בתשובה בשיטות מעוררות סערה, יצאו היום אחר הצהריים פלג הרצ"פניקים להפגנות בכביש 4 ובכבישים נוספים ברחבי הארץ, במטרה לחסום עורקי תחבורה מרכזיים • מנגד, ב"ועדה להצלת עולם התורה" של הפלג הירושלמי החליטו בשלב זה להמתין עם היציאה לרחובות • כל הפרטים (חרדים)
הפלג הירושלמי חוסמים את כביש 4 באזור בני ברק במחאה על מעצר עריקים, ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים | המשטרה ציינה כי מדובר בהפגנה לא חוקית, וכי מפירי הסדר מתעמתים עם השוטרים | במקביל דווח כי מפגינים חוסמים בשני הכיוונים את צומת גילת בכביש 25 הסמוך לאופקים (חרדים)
לאחר שמנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה, עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באזור בני ברק | אלא שלפני שעה קלה קבוצת מוחים חסמה מספר דקות את כביש 4 לכיוון צפון באזור אשדוד | מוקדם יותר, המשטרה עדכנה על שינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק החל מ-16:00, בשל ההפגנות | כל הפרטים (חרדים)
הרצ"פניקים צפויים להפגין היום אחר הצוהריים במחאה על מעצר עריק | במשטרת ישראל מודיעים כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה: בכביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות, בשני הכיוונים | בנוסף, יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי-בני ברק (חדשות)
אחרי מעצר תלמידי הישיבות, הפלג הירושלמי מפגין בשורת מוקדים ברחבי הארץ | בירושלים ובבני ברק חסמו את הכניסות לתנועת כלי רכב, במקביל הפגנות גם בשכונת קריית משה בבירה ובבית שמש ובצומת שילת | נזק נגרם לרכבת הקלה; מפגינים התעמתו עם שוטרים ונשכבו על הכביש (אקטואליה, חרדים)