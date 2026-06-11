בצל אימת המעצרים | הפוסק הנערץ חיזק את בחורי צאנז במעונו

תורה בטהרה בצל הרדיפה: בימים טרופים אלו, כאשר עולם התורה ניצב בפני טלטלה עזה ובני הישיבות חשים את אימת השלטונות ברחובות העיר מחשש שמא ייעצרו ויימצאו את עצמם מאחורי חומות הכלא הצבאי בשל עוונם היחיד: בחירתם להישאר נאמנים לצבא ה' ולהגות בתורה – זכו קבוצה נבחרת של בחורי חמד מישיבת צאנז המעטירה לשעה של קורת רוח רוחנית מרוממת.

בחורי זכו לעלות ולהתקבל במעונו של מרא דארעא קדישא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, במעון קודשו בעיה"ק בירושלים, כדי לשמוע דבר ה' ולקבל את ברכת קודשו להמשך עלייה בתורה וביראת שמיים.

בראש משלחת הבחורים עמד הרה"צ רבי מאיר משולם הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מצאנז.

לבקשת בן האדמו"ר, נשא הגר"מ שטרנבוך בפניהם דברות קודש קצרים חוצבי להבות אש, בהם עמד על החובה הקדושה המוטלת על בחורי הישיבות בדורנו.

"להמשיך בצבא ה' ולא להיפתות"

בדבריו, חיזק הגר"מ שטרנבוך את לבבם של הבחורים ואמר כי עליהם לעמוד איתנים ולא להיפתות בשום אופן לעצת היצר הרע המנסה לקרר את הלומדים, אלא להמשיך לשקוד על התורה והעבודה בכל העוז, שכן הם אלו המגנים על הדור. הפוסק בירכם בחמימות כי יזכו להמשיך להגות בתורה ומתוך כך לזכות לגדל דורות ישרים, יראים ושלמים כרצון ה'.

בסיום שיחת הקודש, זכו כלל הבחורים לעבור לפני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב להמשך הצלחה בתורה ויראת שמיים בדרך המסורה לנו מדור דור.