בעיצומה של התקופה הסוערת וחשש בני התורה לצאת לרחובה של עיר, זכו תלמידי ישיבת צאנז, בראשות בנו של האדמו"ר, להתקבל בברכה במעונו של מרא דארעא קדישא, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, אשר חיזקם ועודדם "לא להיפתות לעצות היצר, להמשיך בצבא ה'" • תיעוד מרומם (חרדים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים אפה את המצות במאפיית מצות בקריית צאנז בנתניה לקראת חג הפסח | הרבי עקב מקרוב אחר עבודת האפייה והעניק ברכות לתושבים שהתאספו במקום | בהמשך התפלל תפילת מנחה ומעריב וערך טיש לחיים בבית אחד מזקני החסידים בהשתתפות בן האדמו"ר מצאנז (חסידים)