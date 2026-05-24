השר לשעבר אלי ישי ישב בשבוע האחרון שבעה על אחיו ר' ניסים ישי ז"ל, שנפטר בפתאומיות בשבוע שעבר בגיל 65 לאחר שלקה בדום לב. במהלך השבוע ישב עם המשפחה בנתיבות, ובימים האחרונים עבר לביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

שורה ארוכה של רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור עלו לנחם את השר לשעבר ומשפחתו. בין המנחמים נמנו יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ מאיר פרוש, שהגיעו לחלוק כבוד למשפחה ולהביע תנחומים.

בין המנחמים נראה גם השר חיים כץ, המכהן כיום בשלל תפקידים - כשר הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה והתיירות. השר הגיע לנחם כאשר שהה במקום גם הגאון רבי צמח מאזוז, והשניים ניהלו שיחה ממושכת.

במהלך השיחה סיפר השר כץ לרב מאזוז, כי מאז בר המצווה שלו - לפני כ-65 שנים - הוא הניח תפילין רק פעם אחת בלבד. הרב מאזוז ביקש ממנו להניח תפילין בו במקום, ולאחר שהשר נענה בחיוב, בנו של אלי ישי הביא את התפילין שלו.