בבלי
אחיו של אלי ישי נפטר בפתאומיות; המונים עלו לנחם את המשפחה | תיעוד נרחב

השר לשעבר אלי ישי ישב שבעה על אחיו ר' ניסים ז"ל שנפטר בפתאומיות • בין המנחמים: ח"כ משה גפני, מאיר פרוש, השר חיים כץ והגאון רבי צמח מאזוז | צפו בגלריה (חרדים)

ר' ניסים ישי ז"ל (צילום: רשתות חברתיות)

השר לשעבר אלי ישי ישב בשבוע האחרון שבעה על אחיו ר' ניסים ישי ז"ל, שנפטר בפתאומיות בשבוע שעבר בגיל 65 לאחר שלקה בדום לב. במהלך השבוע ישב עם המשפחה בנתיבות, ובימים האחרונים עבר לביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

שורה ארוכה של רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור עלו לנחם את השר לשעבר ומשפחתו. בין המנחמים נמנו יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ מאיר פרוש, שהגיעו לחלוק כבוד למשפחה ולהביע תנחומים.

בין המנחמים נראה גם השר חיים כץ, המכהן כיום בשלל תפקידים - כשר הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה והתיירות. השר הגיע לנחם כאשר שהה במקום גם הגאון רבי צמח מאזוז, והשניים ניהלו שיחה ממושכת.

במהלך השיחה סיפר השר כץ לרב מאזוז, כי מאז בר המצווה שלו - לפני כ-65 שנים - הוא הניח תפילין רק פעם אחת בלבד. הרב מאזוז ביקש ממנו להניח תפילין בו במקום, ולאחר שהשר נענה בחיוב, בנו של אלי ישי הביא את התפילין שלו.

השר חיים כץ בהנחת תפילין, היום (צילום: moshlk1)

וכך, בהתרגשות גדולה ותוך שהוא רועד, זכה השר חיים כץ והניח תפילין בפעם השנייה בחייו - רגע מרגש שהתרחש בבית האבלים.

כזכור, ר' ניסים ישי ז"ל נפטר בפתאומיות בשבוע שעבר בעיר נתיבות. המנוח, יליד ירושלים, גדל בבית של תורה וערכים. הוא עבד במשך עשרות שנים במועצה הדתית, שם שירת את הציבור בנאמנות ובמסירות יוצאת דופן.

השר אלי ישי (צילום: פלאש 90)

מכריו הרבים מבכים מרה את פטירתו הפתאומית ומספרים בהלם כי עוד בבוקר יום הפטירה שוחח עמם בדיצה ובחדווה, כשהוא נראה בריא לחלוטין. מסע הלווייתו התקיים בבית העלמין הישן בנתיבות, והמשפחה ישבה שבעה בבית המנוח ברחוב שלום דנינו 3 בנתיבות, וכן בביתו של אלי ישי בהר נוף.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

המנחמים אצל משפחת ישי (צילום: מושיק moshlk1)
