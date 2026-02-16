במהלך ביקור חיזוק בעיר נתיבות, נשא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף דברים חוצבים להבות בפני מאות בני נוער • הרב חשף סיפור נדיר מאביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והבהיר: "גדלות בתורה לא באה מסגולות – אלא מעמל" • סיקור המשא והביקור (חרדים)
רגעים של דמעות והתעלות בכנס היסוד בנתיבות, ארגון חדש אשר ילווה את תלמידי התתי"ם יוצאי אתיופיה מגיל קטן ועד עולם הישיבות • הראש"ל הגר"ד יוסף במשא נרגש: "אתם תהיו ראשי הישיבות שיפארו את עמלי התורה" | צפו בתיעוד (חרדים)
הילולת הבבא סאלי בנתיבות מושכת אליה מדי שנה יותר ויותר מתפללים, המגיעים לשפוך שיח לפני קונם ביום המסוגל | המשטרה נמצאת במקום כדי להבטיח את שלום המתפללים - עד כה לא נרשמו אירועים חריגים | זה מספר המתפללים שהגיעו לציון לפי המשטרה (חדשות)
היום מלאו 42 שנה להסתלקותו של סידנא בבא סאלי זיע"א • מעבר לסיפורי הברכות והנסים, הסתתרה דמות עם עוצמה נפשית נדירה • צדיק שהכאב עיצב אותו והחמלה הייתה המצפן שלו | עשר עובדות על הלב הגדול מנתיבות (חרדים)
היום ומחר, רביעי וחמישי (ג'-ד' בשבט), יציינו המוני בית ישראל את הילולת הבבא סאלי בציון הקדוש בנתיבות | על פי הערכות כ-150,000 איש צפויים לפקוד את הציון במהלך ימי ההילולא, לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה לישועת הפרט והכלל | אלו ההנחיות לקראת הנסיעה (חדשות, חרדים)
רכבת ישראל נערכת להילולת ה"בבא סאלי" זיע"א בנתיבות שתתקיים בימים רביעי-חמישי, עם תוספות שירות לאזור | במסגרת ההיערכות יופעלו ארבע רכבות מיוחדות הלוך וחזור בין תל אביב לנתיבות, בנוסף לרכבות הסדירות, וכן יוארך מסלול רכבות בקו באר שבע-אופקים עד לתחנת נתיבות | בנוסף יוצע כרטיס חופשי יומי משולב במחיר מוזל לנסיעה הלוך ושוב | כל הפרטים (תחבורה)
עשרות אלפי מתפללים צפויים לפקוד החל מיום רביעי הבא את הציון הקדוש של הבבא סאלי בנתיבות, ביום ההילולא | בישיבת היערכות מיוחדת של צמרת המשטרה והנהלת המשרד לשירותי דת, הוצגה דרישה חד משמעית: "מניעת דוחק מציל חיים, יש להישמע להוראות הסדרנים" (חדשות)
לקראת הילולת הבבא סאלי זיע"א שתתקיים בעוד כחודש, במשרד לשירותי דת ובמשטרה משלימים את ההכנות לקליטת עשרות אלפי מתפללים | מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: " המחויבות העליונה היא לשלומם הגשמי של המשתתפים, לצד שימור האווירה הרוחנית של האירוע" (חרדים)
בקהילת האברכים בנתיבות חגגו השבוע במעמד רב רושם את חנוכת ״קרית מפעלות החינוך״ הכוללים ת״ת 'מוסדי עולם' לבנים ובית יעקב 'כתר' לבנות • המעמד הוא המשך לביסוס והתעצמות מוסדות וקהילות האברכים בעיר | צפו בתיעוד (חרדים)
החיד"א אברג'יל הודיע לאחרונה, על כוונתו להקים מפלגה חרדית חדשה - שתרוץ בבחירות הבאות לכנסת, ותתחרה על קולות מפלגת ש"ס | לפני מספר חודשים מוסדותיו של הרב אברג'ל פרשו מרשת "מעיין החינוך התורני" של ש"ס והצטרפו לחינוך הממלכתי החרדי | השם המסתמן של המפלגה: "מים חיים" (חרדים)
האדמו"ר ממבקשי אמונה אשר שהה בשב"ק האחרון בעיר נתיבות, עלה בצאת השבת לביקור במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', והרחיב עמו בשיחה אודות תורת התנא האלוקי רשב"י, אשר יומא דהילולא קדישא דיליה קרב ובא | לקראת סיום הביקור כיבד ראש הישיבה את האורח הרם לברך ברכת לחיים, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
הפרקליטות הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אדוארד יוסופוב (65), תושב נתיבות, בגין ביצוע פעולות ריגול עבור סוכן זר שפעל מטעם איראן, לאחר שאמש הותר לפרסום דבר מעצרו | יוסופוב מצטרף לשורת כתבי אישום נוספים שהוגשו בחודשים האחרונים נגד ישראלים שהופעלו כסוכנים של איראן (בארץ)