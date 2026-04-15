אירוע חריג התרחש השבוע במרכז המסחרי בנתיבות, כאשר מכת דבורים פלשה לאזור והפכה אותו למסוכן למבקרים. חנויות רבות נאלצו לנעול דלתות ולהפסיק את הפעילות, בעוד תושבים דיווחו על מטרד משמעותי באזור המסחרי המרכזי של העיר.

על פי הדיווחים, מאות ואלפי דבורים התנחלו באזור המרכז המסחרי ויצרו מצב מסוכן עבור המבקרים והעובדים במקום. בעלי עסקים מסרו כי נאלצו לסגור את החנויות באופן זמני עד לפתרון המצב, תוך שהם מדווחים על נזקים כלכליים משמעותיים.

תושבי נתיבות שהגיעו לאזור המסחרי תיארו את המצב כ"חריג ומפחיד", כאשר הדבורים התפזרו ברחבי האזור ויצרו סכנה ממשית. גורמים מקומיים פנו לרשויות העירייה ולמומחים להדברה על מנת לטפל במצב בהקדם.