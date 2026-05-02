בשבת המועדות נִכְסֹף נִכְסַפְתִּי | אלפי החסידים התרגשו, הרבי מגור הופיע בצהרי יום השבת וערך 'טיש' אלפי חסידי גור ששהו בשבת בצל האדמו"ר, הופתעו לגלות זמן קצר לפני תפילת המנחה כי הרבי החליט לערוך את שולחנו הטהור לרגל 'שבת המועדות' • ל'בבלי' נודע כי מי שביקש מהרבי לערוך את הטיש הוא בנו, הרה"צ נחמיה אלתר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | ט"ו באייר | 02.05.26