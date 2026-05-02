התרגשות רבה בחצר הקודש גור: אלפי החסידים שגדשו את בית המדרש הגדול בירושלים לרגל שבת פרשת אמור - המכונה "שבת המועדות", זכו להפתעה נדירה, כאשר הרבי הופיע בצהרי השבת וערך את שולחנו הטהור במהלך סעודה שלישית, 'רעווא דרעווין'.
לדברי חסידים, ההתפתחות המפתיעה החלה בשעות הצהריים. בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, ניגש לאביו וביקש ממנו לערוך את הטיש בפני אלפי החסידים.
הבשורה התפשטה כאש בשדה קוצים: ההודעה הרשמית נמסרה לציבור בבית המדרש פחות משעה לפני זמן תפילת מנחה, מה שגרם לנהירה המונית של חסידים מכל רחבי השכונות הסמוכות שביקשו להספיק ולהשתתף במעמד המרומם.
מיד לאחר תפילת המנחה, נכנס האדמו"ר להיכל וערך את הטיש המיוחד לרגל השבת שבה מוזכרים בתורה כל מועדי השנה. במהלך השולחן חילק הרבי 'שיריים' של חלה ויין, וגם פירות.
בחסידות מציינים כי מדובר במעמד בעל משמעות רבה עבור אלפי האברכים ובחורי הישיבות, שזכו לרגעים של התעלות והפתעה רוחנית בשבת המרוממת.
