בשעה האחרונה פשטה הבשורה המשמחת כאש בשדה קוצים בין אלפי חסידי בעלזא בארץ ובעולם, שבת הנגידים המפוארת "היכלא דמלכא", שבוטלה ברגע האחרון בשבוע שעבר עקב חולשתו של האדמו"ר, תתקיים אי"ה בשבת הקרובה (פרשת אמור) במתחם ה'די סיטי' בהרי ירושלים.

כזכור, עננה של דאגה ירדה על החסידות במהלך שבוע האחרון, כאשר בהחלטה של הרגע האחרון ביטלו את השבת לה חיכו מאות תומכי המוסדות. אולם, לאחר שבמהלך השבת האחרונה ובימים האחרונים ניכר שיפור ניכר במצבו הרפואי של האדמו"ר, הוחלט לערוך את השבת כבר בשבת הקרובה.

ל'כיכר השבת' נודע כי הערב נכנסו לקודש פנימה מנכ"ל משרדי המרכז בארה"ב, הרה"ח ר' פנחס לרנר, וחבר הנהלת המרכז בארץ, הרה"ח ר' שמעון פייבוש. העסקנים הציגו בפני האדמו"ר את כל האופציות – לדחות את השבת למועד מאוחר יותר כדי לא להטריחו, או לקיימה כעת כמתוכנן.

הטקסט המלא: זה המכתב שכתב המחבל שניסה להתנקש בדונלד טראמפ יוסי נכטיגל | 20:51

לאחר דקה ארוכה של מחשבה, הפטיר האדמו"ר בקול ברור: "פרשת אמור".

בשיחה סוערת שקיים ר' פנחס לרנר עם מערכת 'קול בעלזא' מיד לאחר צאתו מהקודש, הוא חשף את הביטוי הנדיר שהשאיר את הנוכחים בהלם: "מרן שליט"א אמר לי במפורש: 'זאג זיי אז ווער עס וועט קומען אויף שבת וועט מיר צוגעבן א שטיק געזונט' (תגיד להם שמי שיבוא לשבת – יוסיף לי חתיכת בריאות)".

"לשמוע כאלו דיבורים קדושים ממרן שליט"א זה משהו שלא חווינו", אמר לרנר בהתרגשות. "אנחנו דואגים לבריאותו, והנה הרבי אומר שההשתתפות שלנו היא זו שמוסיפה לו בריאות! אני אומר לכל חסיד שיש לו אפשרות: אל תהיה כצועק על העבר, תחטוף את ההזדמנות לקנות עולמך בחייך ולעמוד לימין קדשו של הרבי".

במהלך המפגש הועלה גם החשש הביטחוני לאור המתיחות מול ארה"ב והאיומים באזור. האדמו"ר הרגיע את העסקנים ופסק כי החסידים יוכלו לבוא מכל קצוות תבל לארץ הקודש ולחזור לביתם לשלום בעזרת השם.

כעת, כשההכנות בשיאן, מאות נגידים שכבר שוהים בישראל נערכים לשבת ההיסטורית ב'די סיטי', שתהפוך למפגן אדיר של עוצמה, תורה והתקשרות לצדיק, כאשר הציטוט המבטיח של האדמו"ר מהדהד בכל עולם החסידות: השתתפותכם היא בריאותי.

ל'כיכר השבת' נודע כי מאות הנגידים והפילנתרופים, שיגיעו מכל קצוות תבל – מארה"ב, אירופה ואנטוורפן כבר יישארו בישראל עד לאחר ל"ג בעומר, כדי לשהות במחיצת האדמו"ר גם ביומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

