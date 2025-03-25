לאחר שבועות של הכנות קדחתניות ולוגיסטיקה מורכבת, התבשרו אמש מאתיים מנגידי חסידות בעלזא על ביטולה של שבת 'היכלא דמלכא', שהייתה אמורה להיערך השבת בצל הקודש בהרי ירושלים • העסקן השאיר הודעה בקו הפנימי: "הבנו מהרבי שהשבת צריכה להידחות" • הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואת האדמו"ר (חסידים)
בצל הפסקת - הפסקת האש, וחידוש המלחמה בארץ, בוטלה לעת עתה השבת ההיסטורית והמיוחדת במושב 'אורה' הסמוכה לירושלים, שהייתה מיועדת לתומכי ביהמ"ד הגדול דחסידי גור, בראשות האדמו"ר מגור | השבת נדחתה למועד אחר | כל הפרטים (חסידים)