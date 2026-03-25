האדמו"ר מבעלזא, הרב יששכר דב רוקח, הוא מנהיג חסידות בעלזא, אחת החצרות החסידיות הגדולות והמשפיעות בעולם החרדי. האדמו"ר מתגורר בקריית בעלזא בירושלים, שם ממוקם המרכז העולמי של החסידות. הוא נשוי ואב לבנו היחיד, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, שמשמש כיד ימינו ומעורב בניהול מוסדות החסידות. לאדמו"ר נכדים רבים, והוא ממשיך את מסורת בית אבות עתיקת יומין המונה דורות של מנהיגות רוחנית.

חסידות בעלזא מונה אלפי משפחות ברחבי העולם, עם קהילות משגשגות בישראל, ארצות הברית, אירופה ואוסטרליה. האדמו"ר מקיים קבלות קהל תכופות, במיוחד בחודש אלול ובתקופות מיוחדות, כאשר אלפי חסידים עולים לרגל למעונו בירושלים. בימי חג ומועד, מתקיימים טישים מרכזיים בהיכל הגדול של החסידות, בהשתתפות רבבות חסידים. האדמו"ר ידוע בהנהגתו הזהירה והמאוזנת, ובשמירה על מסורת החסידות תוך התמודדות עם אתגרי הזמן המודרני.

מערכת החינוך של חסידות בעלזא היא מהגדולות והמפותחות בעולם החרדי, וכוללת רשת נרחבת של תלמודי תורה, ישיבות וכוללים. בשנים האחרונות הוקמה קריית ישיבות חדשה בבית שמש, והחסידות מפעילה מוסדות חינוך באשדוד, נוף הגליל, קריית גת ועוד ערים ברחבי הארץ. האדמו"ר מעורב באופן אישי בהנהלת מערכת החינוך, ובנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי מכהן כיו"ר הנהלת המוסדות. החסידות מקפידה על שמירת קדושת החינוך ועל רמה גבוהה של לימוד התורה.

האדמו"ר מבעלזא ממלא תפקיד מרכזי במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ומשפיע על החלטות מדיניות חשובות בציבור החרדי. הוא משתתף בכינוסים היסטוריים של המועצה, ודעתו נשמעת בסוגיות מרכזיות כמו חוק הגיוס, מערכת החינוך והייצוג הפוליטי. האדמו"ר מקיים פגישות עם נשיא המדינה, ראש הממשלה ושרים, ומייצג את עמדות החסידות והציבור החרדי בפני הנהגת המדינה. יחסיו עם מנהיגים חרדים אחרים, כמו האדמו"ר מגור והאדמו"ר מויז'ניץ, משפיעים על מפת הכוחות בעולם החסידי.

בתקופת מגפת הקורונה, האדמו"ר נקט בגישה מאוזנת, כאשר מצד אחד קרא לחסידים לשמור על הנחיות הבריאות ואף עודד התחסנות, ומצד שני דאג לשמירה על המשך החיים התורניים. הוא הורה לדייני בית הדין של החסידות לקיים דיון מעמיק בנושא החיסונים, תוך התייעצות עם מומחים רפואיים. במהלך התקופה, האדמו"ר עצמו עבר את המחלה והחלים ממנה, והמשיך להנהיג את החסידות בתקופה מאתגרת זו.

האדמו"ר שומר על מנהגי החסידות העתיקים, כמו בדיקת דגי קרפיון חיים לפני חג הפסח, עריכת טישים מיוחדים בחנוכה ובט"ו בשבט, ופקידת ציון אביו הרה"ק מבילגורייא זי"ע בטבריה ביום ההילולא. הוא מקפיד על שמירת המסורת בכל פרט ופרט, תוך הקפדה על קדושת המעמדים והשמירה על אופי החסידות. במקביל, האדמו"ר מוביל התפתחויות חדשות, כמו הקמת יישוב חדש לחסידי בעלזא בארצות הברית על שטח של 12,000 דונם, שיאפשר לאלפי משפחות להתיישב במקום.

האדמו"ר מקיים קשרים הדוקים עם אדמורי"ם ורבנים מכל הזרמים, ומארח בביתו מנהיגים חסידיים כמו האדמו"ר מסאטמר, האדמו"ר מצאנז ואחרים. הוא משתתף בשמחות משפחתיות של בית המלוכה, כאשר חתונות נכדיו מהוות אירועים מרכזיים בעולם החסידי. בשנים האחרונות התקיימו מספר חתונות לנכדי האדמו"ר, בהשתתפות אלפי חסידים וראשי ישיבות ליטאיות, דבר המעיד על מעמדו הרם בכלל הציבור החרדי. האדמו"ר גם מעניק תמיכה לארגוני חסד ומוסדות תורה, ומברך פעילים ציבוריים המגיעים לקבל את ברכתו.