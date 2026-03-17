בבלי
החסידים שהו במקלט

לאחר שרסיס חדר את גג ה'קלויז' של באיאן - החתונה הגדולה נודדת לבעלזא

נס גדול בירושלים לאחר שרסיס טיל חדר את גג בית המדרש המרכזי של חסידות באיאן ברחוב מלכי ישראל • החסידים ששהו במקום ירדו למרחב המוגן דקות לפני הנפילה ובכך נמנע בחסדי שמים אסון כבד • המחווה המרגשת של הרבי מבעלזא והשינויים הדרמטיים במיקומי שמחת נישואי נכדת האדמו"ר | כל הפרטים (חסידים)

מהארכיון: האדמו"ר מבאיאן בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא

בחצר חסידות באיאן מודים ומהללים על הנס הגדול שאירע אמש (שני) בלב ירושלים, לאחר שבמהלך האזעקה שנשמעה בבירה, חדר רסיס טיל גדול את גג ה'קלויז' המרכזי של החסידות ברחוב מלכי ישראל.

הרסיס פגע בחלק החדש של המבנה שאינו עשוי בטון, וגרם לנזק כבד בגג בית המדרש.

הרסיס שפגע בבאיאן

חסידים שנכחו במקום מספרים בהתרגשות כי דקות ספורות לפני הנפילה, עם הישמע האזעקה, התפנו כל הלומדים והמתפללים במהירות אל המרחב המוגן השוכן מתחת להיכל. השקט ששרר בבית המדרש בזמן הפגיעה מנע פגיעה בנפש, ובחסידות מגדירים זאת כנס גלוי של ממש ערב השמחה הגדולה של נישואי נכדת האדמו"ר, אשר הייתה אמורה להתקיים מחר (רביעי) בהיכל הקלויז.

כוחות פיקוד העורף שהוזעקו למקום בדקו את הזירה ואישרו כי המבנה תקין, אך בעקבות הנזק הוחלט שלא לקיים בו את אירועי השמחה המתוכננים.

הרסיס שפגע בבאיאן

כאמור, בתוך כך, בצל הנס הגדול, נערכים בחסידות לחגוג מחר את שמחת הנישואין לנכדת האדמו"ר מבאיאן, בת לבנו בכורו הרה"צ רבי יוסף ברייער.

בעקבות המצב, נרשמה אחדות מרגשת בין החצרות כאשר האדמו"ר מבעלזא הורה להעמיד לרשות חסידי באיאן את היכל ה'גרויסע שטיב' המפואר בקרית בעלזא לצורך עריכת החתונה, וזאת ללא כל תשלום.

בעקבות השינויים של הרגע האחרון, שמחת החתונה לגברים תתקיים בהיכל ה'גרויסע שטיב' בבעלזא, בעוד מעמד ה'חתן מאהל' ינדוד להיכל הטישים של חסידות רחמסטריווקא בשכונת עזרת תורה. שמחת החתונה לנשים תיערך בהיכל תלמוד התורה של חסידי בעלזא ברחוב תכלת מרדכי, שם ההכנות בעיצומן באישור כל הגורמים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר