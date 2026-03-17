בחצר חסידות באיאן מודים ומהללים על הנס הגדול שאירע אמש (שני) בלב ירושלים, לאחר שבמהלך האזעקה שנשמעה בבירה, חדר רסיס טיל גדול את גג ה'קלויז' המרכזי של החסידות ברחוב מלכי ישראל.

הרסיס פגע בחלק החדש של המבנה שאינו עשוי בטון, וגרם לנזק כבד בגג בית המדרש.

חסידים שנכחו במקום מספרים בהתרגשות כי דקות ספורות לפני הנפילה, עם הישמע האזעקה, התפנו כל הלומדים והמתפללים במהירות אל המרחב המוגן השוכן מתחת להיכל. השקט ששרר בבית המדרש בזמן הפגיעה מנע פגיעה בנפש, ובחסידות מגדירים זאת כנס גלוי של ממש ערב השמחה הגדולה של נישואי נכדת האדמו"ר, אשר הייתה אמורה להתקיים מחר (רביעי) בהיכל הקלויז.

כוחות פיקוד העורף שהוזעקו למקום בדקו את הזירה ואישרו כי המבנה תקין, אך בעקבות הנזק הוחלט שלא לקיים בו את אירועי השמחה המתוכננים.