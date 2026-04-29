בקריית יואל שבמונורו שבארצות הברית, התרחש בערב השבת האחרונה מעשה שמעיד על השגחה פרטית מופלאה. שידוך שהגיע לשלבים מתקדמים עמד להתבטל בגלל ספק שנפל בלב אם הכלה, אך סדרת אירועים מפתיעה הובילה לסיום מרגש שהותיר את כל המעורבים בהשתאות.

השידוך היה בשלבים סופיים, והצדדים תכננו להיפגש במוצאי השבת כדי לסכם את הפרטים האחרונים. אלא שביום שישי בצהריים הגיעה לאוזני אם הכלה שמועה מטרידה - נאמר לה שהבחור "נמוך קומה". הספק החל לנקר בליבה, וההתלבטות אם להמשיך בשידוך הפכה לממשית.

אבי הבת, שביקש להכריע בדבר, פנה להתייעצות עם האדמו"ר מסאטמר. בבית הרבי הבינו שמדובר בעניין דחוף שלא סובל דיחוי לאחר השבת, וקבעו לאב המודאג פגישה חצי שעה לפני זמן הדלקת נרות.

במקביל, בבית ההחלמה "אשת חיל", הבחין המוהל הוותיק ר' אהרן וייס באחד התינוקות שהגיע ליומו השמיני. התינוק היה אמור לעבור ברית מילה, אך המוהל שהוזמן קודם לכן דחה את הטקס בטענה שהילד סובל מצהבת. ר' אהרן, במומחיותו, קבע כי הילד כשר לברית ללא חשש.

המוהל יצר קשר עם אבי הבן, אך מכיוון שהמוהל המקורי לא היה זמין והשבת כבר עמדה בפתח, הציע ר' אהרן פתרון יצירתי: "גש לבית הרבי. הרבי הוא מוהל מומחה, ושם גם יהיה קל יותר לארגן מנין ברגע האחרון".

דקות ספורות לפני כניסת השבת, הפך ביתו של הרבי לזירת התרחשות מרגשת. ההכנות לברית נערכו במהירות: הרבי והרבנית שימשו כקוואטער, והרבי כיהן כסנדק וכמוהל. אלא שהיה חסר דבר אחד - מנין. בחדר היו באותה עת שמונה יהודים בלבד.

בדיוק אז נכנס אבי הכלה לפגישתו עם הרבי. כעת היו תשעה. אחד מבחורי הבית יצא במהירות לרחוב כדי למצוא את היהודי העשירי שישלים את המניין.

מי היה האיש שחלף ברחוב באותה שנייה? לא אחר מאשר הבחור המדובר מהשידוך. מבלי לדעת שחמיו לעתיד נמצא בתוך הבית, הוא נענה לבקשה ונכנס פנימה להשלים מניין למצווה.

אבי הבת, שזיהה מיד את הבחור בתוך המניין הקטן, רמז לרעייתו שעמדה בקרבת מקום להביט בו. האם, שרק לפני שעות ספורות חששה מקומתו של החתן המיועד, הביטה בו בפליאה ואמרה: "זה נקרא נמוך? ממש לא. השמועה הייתה רחוקה מהמציאות".

הספקות התפוגגו כלא היו. בתוך האווירה המרוממת של ברית המילה בבית הרבי, נסגר המעגל בצורה מופלאה. השידוך נחתם בשעה טובה ומוצלחת, כשהשגחה פרטית מחברת בין ברית מילה לבין בניין עדי עד.

המעשה, שהתפרסם בקרב חסידי סאטמר, מעיד על הדרכים המופלאות שבהן הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. ברית מילה שנדחתה, מוהל שהציע פתרון יצירתי, אב שהגיע להתייעץ ברגע האחרון, ובחור שחלף ברחוב בדיוק בזמן הנכון - כל אלו התחברו יחד לסיפור אחד של השגחה פרטית מופלאה.

מזל טוב - מזל טוב!