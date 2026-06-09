הברית באודסה ( צילום: באדיבות המצלם )

רגעים מרגשים של מהפך רוחני והתעוררות עצומה נרשמו ביום ראשון השבוע, כ"ב בסיון, בעיר אודסה שבאוקראינה, כאשר שיעור תורה שבועי של שעה אחת בלבד הפך למנוע לשינוי חייהם של שני יהודים, שהחליטו באומץ לב ובשמחה עצומה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו.

את הסיפור המפעים והמראות המרגשים מביא המוהל הנודע, הרה"ח רבי אהרן יוסף קרמר, שהגיע במיוחד למקום כדי לערוך את הבריתות וללוות את הנימולים ברגעיהם המרוממים. במרכז הסיפור עומד איגור, יהודי מקומי בן 48, שנהג להגיע בקביעות לשיעור התורה השבועי, להקשיב ולנסות להבין. באחד השיעורים האחרונים, דיבר הרב על אברהם אבינו וגילה לשומעים כיצד לאחר שנכנס בברית המילה זכה לקבל את שמו החדש, ששינה לחלוטין את מהות חייו. הדברים חדרו עמוק אל ליבו של איגור. "אם אברהם אבינו זכה לשינוי כזה, גם אני רוצה לעשות שינוי בחיי", אמר נחרצות לרב, "גם אני רוצה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו". שלוש שעות של בכי | ב'חוג חתם סופר' הספידו את איש המערכה על קדושת ישראל חיים רוזנבוים | 10:02 מפתיע; למה הניפו ילדי אשדוד דגלי איראן? • צפו חיים רוזנבוים | 09.06.26 לא חלף אפילו שבוע מאז הבקשה המרגשת, ואיגור זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה. שמו בישראל נקרא מעתה: יוסף יצחק. השם "יצחק" ניתן כתרגום ומשמעות לשמו המקורי איגור, והשם "יוסף" הוענק לו כתוספת של קדושה, צמיחה וסמל לפרק החדש והמאיר שפתח בחייו מתוך רצון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.

הברית של יוסף יצחק ( צילום: באדיבות המצלם )

מיד לאחר מכן, נרשם רגע מרטיט נוסף באודסה, כאשר אל שולחן הברית עלה נער צעיר, בן 15 בלבד, הלומד בבית הספר היהודי המקומי מתחילת השנה. הנער הגיע מרצונו הטוב, מתוך תשוקה אמיתית ורצון עז להיות חלק בלתי נפרד מעם ישראל ולהיכנס תחת כנפי השכינה.

במעמד קריאת השם הוענק לו השם המיוחד: שאול כלב.

הברית של שאול כלב ( צילום: באדיבות המצלם )

השם "שאול" ניתן על שם הבקשה והתפילה שיהיה תמיד שואל ומבקש מהשם את כל משאלות ליבו לטובה. השם "כלב" ניתן בהשראת דמותו של כלב בן יפונה מפרשת השבוע, אשר עמד בגבורה עילאית מול עצת המרגלים, בחר באמת ובטוב, והלך בדרך הישרה והנכונה גם כאשר כולם מסביב בחרו אחרת.

הברית באודסה ( צילום: באדיבות המצלם )

הנוכחים הרבים שפשפו דמעות של התרגשות נוכח המחזות, ובירכו כי בזכות המצוות היקרות הללו, שנעשו מתוך מסירות נפש של ממש, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.