בית הספר "חב"ד אור אבנר" באודסה נהרס ויצא מכל שימוש עקב גל הפצצות הלילה; ל-124 ילדי בית היתומים היהודי "משפחה אוקראינה" שלום | מטפלת סיפרה: "בקושי הספקנו לסגור את דלת המקלט, ואז הגיע הפיצוץ הגדול. הוא הרעיד את כל הרחוב, אך המהירות בה פעלנו, הייתה הפעם חשובה מתמיד" (יהדות בעולם)
עין לא נותרה יבשה, כאשר טוביה נ"י, תינוק יהודי שננטש בתחילת המלחמה באוקראינה, חגג השבוע את חגיגת ה"אפשערניש" - טקס התספורת היהודי המסורתי הנערך לילד יהודי בהגיעו לגיל שלוש, כשהוא מוקף באהבה ותקווה לעתיד טוב יותר | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)