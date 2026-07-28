הקמפיין של המפלגה ( צילום: הציבור החרדי )

עמותת "חוקתי – חרדים למדינה ולשלטון הציבורי" שלחה אמש (ראשון) מכתבי התראה דחופים למוטי לייטנר ולסיעת יהדות התורה, בדרישה להסיר באופן מיידי את כלל השלטים והפרסומים שבהם מופיע פתק ההצבעה הנושא את האות ג'. המהלך, שמבוצע באמצעות בא כוח העמותה עו"ד שמעון שמואלי, מעלה חשש להפרת הוראות חוק הבחירות ומאיים בהגשת עתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

העמותה מציינת כי הפרסומים מעלים חשש להפרת הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, ובהן האיסור על שימוש באות רשימה ובפתק הצבעה מחוץ לתקופת הבחירות, וכן חשש להפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות. ככל שהפרסומים לא יוסרו תוך 48 שעות והפרה לא תופסק, העמותה תעתור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לקבלת סעד דחוף. מכתב ליהדות התורה: "שתיקה המעוררת תהייה" במכתב שנשלח לסיעת יהדות התורה באמצעות ב"כ עו"ד משה שיפמן, מפרט עו"ד שמואלי את הרקע לפנייה. העמותה מציינת כי מר מוטי לייטנר מנהל קמפיין פרסום ארצי שבו מופיע פתק ההצבעה של סיעת יהדות התורה עם האות ג', בתוספת כיתובים נוספים, על גבי שלטי חוצות, אוטובוסים, גשרים ומתקני פרסום. ברוך דיין האמת | הרופא הדגול ואביו של האדמו"ר, הלך לעולמו במיתת נשיקה חיים רוזנבוים | 27.07.26 לגישת העמותה, מדובר בשימוש האסור לפי סעיפים 7 ו-13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. במכתב מצוין כי לא ידוע על צעדים שנקטה יהדות התורה להפסקת השימוש בפתק ההצבעה שלה, ושתיקת הסיעה מעוררת תהייה – האם מדובר בהסכמה בשתיקה מתוך רצון של לייטנר להשתלב ברשימה, או מחדל בהגנה על סימני הרשימה. העמותה דורשת מהסיעה להודיע אם הפרסומים נעשו בידיעתה או באישורה, וככל שלא אושר – לפעול באופן מיידי להסרת הפרסומים ולנקוט אמצעים משפטיים. כמו כן, נדרשת הסיעה להודיע האם היא מצטרפת להליכים המשפטיים של העמותה לאכיפת חוק הבחירות. אם לא יתקבל מענה והתחייבות לפעול עד ליום שלישי, 28.7.2026 בשעה 12:00, העמותה תשקול לצרף את סיעת יהדות התורה כמשיבה להליך המשפטי.

מוטי לייטנר, יו"ר סיעת 'הציבור החרדי'

מכתב ללייטנר: פירוט ההפרות

במכתב שנשלח למוטי לייטנר, יו"ר סיעת "הציבור החרדי", מפרט עו"ד שמואלי את ההפרות המשפטיות הנטענות. העמותה מציינת כי הופץ קמפיין פרסומי נרחב על שלטי חוצות, אוטובוסים, גשרים ומבנים, שבו מופיע בולט פתק ההצבעה עם האות ג', כאשר בתחתיתו הוסף הכיתוב "סיעת הציבור החרדי" וכן "מוטי לייטנר נציג סיעת הציבור החרדי".

העמותה מפרטת שתי הפרות מרכזיות: ראשית, סעיף 7 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) האוסר על תעמולת בחירות באמצעות שימוש באות הרשימה פרט ל-42 הימים שלפני הבחירות. לטענת העמותה, בענייננו נעשה שימוש בפתק ההצבעה עצמו חודשים רבים לפני התקופה המותרת, וגם אם המטרה היא השתלבות עתידית ברשימה, השימוש אינו חוקי.

שנית, סעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) האוסר על תעמולת בחירות שיש בה הפרעה בלתי הוגנת לתעמולה של מפלגה או רשימה אחרת. לטענת העמותה, שינוי פתק של רשימה אחרת והפצתו בקמפיין עצמאי יוצר בלבול בקרב הבוחרים ופוגע בזכות הבלעדית של הרשימה לסימניה.

דרישות והתראה

העמותה דורשת מלייטנר להפסיק לאלתר כל שימוש בפתק ההצבעה ובאות הרשימה, להסיר בתוך 48 שעות את כל השלטים והפרסומים מכל המתקנים, ולהודיע בכתב לעמותה על הסרת הפרסומים והתחייבות שלא לעשות בהם שימוש נוסף.

אם לא יתקבל מענה והתחייבות עד ליום שלישי, 28.7.2026 בשעה 12:00, העמותה תפנה לגורמים המוסמכים בבקשה לקבלת סעד משפטי. המהלך מגיע בעקבות הקמפיין הפרסומי הנרחב שהוצף בשבועות האחרונים בריכוזים החרדיים, ומהווה צעד משפטי ראשון נגד השימוש בסימני המפלגות החרדיות.

כזכור, מוטי לייטנר מוביל מהלך פוליטי שמטרתו לכפות על המפלגות החרדיות הוותיקות לשלב נציג של הציבור המודרני ברשימות לכנסת. נכון לעכשיו - המפלגות החרדיות מתנגדות בתוקף לדרישה.

מסיעת 'הציבור החרדי' נמסר:

הניסיונות של גורמים פוליטיים להלך אימים על סיעת "הציבור החרדי" באמצעות מכתבי תביעה לא יעצרו את המאבק הציבורי למען המשך קיומו של המגזר החרדי בארץ ישראל.

נמשיך לפעול למען ייצוג הולם לכלל הציבור החרדי ביהדות התורה וש״ס, ולהילחם עבור עשרות אלפי חרדים הזקוקים להנהגה שתטפל בבעיות הליבה של המגזר.

את הדרישה הציבורית הזו לא ניתן לעצור באמצעות איומי סרק.