לאחר הנאום הדרמטי של ראש הממשלה נתניהו, על רצונו לקדם את חוק הגיוס, הודיע יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב ליו"ר הקואליציה, כי מהיום ועד להודעה חדשה, המפלגה החליטה להסיר את כל המגבלות וההסתייגויות שהיו לה עד כה בנושאים המשפטיים; "בגלל התסכול שלנו" | הפרטים (חדשות)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
אחרי שחבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה וחבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, הותקפו בימים האחרונים על רקע ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס, סיעת יהדות התורה התאחדה כולה והוציאה לפני זמן קצר הודעת גינוי חריפה כנגד התוקפים | במהלך ישיבת הסיעה של ש"ס, אריה דרעי גם גינה את האלימות • תיעוד (חדשות חרדים)
בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין בבלי)
כנסת: היום אחר הצהריים תדון בקריאות השנייה והשלישית בהצעת החוק להוספת 31 מיליארד ש״ח לתקציב הביטחון לשנת 2025. בסיעת ש"ס יתמכו בממשלה וח״כ אבי מעוז הודיע כי יצטרף ליהדות התורה ויצביע נגד - בקואליציה מזהירים כי הדחייה עלולה לפגוע בהמשך המלחמה (פוליטי, חרדים)
חיים כץ מונה לתפקיד שר השיכון באופן רשמי עם אישור מליאת הכנסת | כץ ימשיך לכהן גם כשר התיירות וכממלא מקום שר הבריאות ושר הרווחה; ההצבעה הסתיימה ב־41 תומכים מול 28 מתנגדים, בעקבות התנגדות יהדות התורה ותמיכת ש"ס באישור המינוי (פוליטי)
ש״ס ויהדות התורה בהודעה משותפת: "למרות העובדה שנאלצנו לפרוש מהממשלה, בשל חוסר ההתקדמות ב'חוק הגיוס' אנו מחויבים באופן מלא לאחינו ואחיותינו, בעזה" | "הסיעות יעניקו גיבוי לכל הצעת הסכם חטופים שתובא" (פוליטי)
רגע לפני היציאה לפגרה: הכנסת תצביע מחר על ההחלטה לתמוך רשמית, בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון | למרות שמדובר בהצהרה בלבד, ישנם לחצים מדיניים להבהיר זאת בגוף ההחלטה, כדי לא לייצר משברים |ביהדות התורה מתכוונים שלא לתמוך בהצעה (כנסת)
ח"כ אורי מקלב מונה ליו"ר סיעת 'יהדות התורה', כהצעת יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, והבהיר: "איננו שותפים לחקיקה ממשלתית, הממשלה לא יכולה להמשיך לפעול רגיל כאשר מעמדם של לומדי התורה אינו מוסדר" (חרדים, פוליטי)
שעתיים אחרי ההצהרה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון בה הזכיר כי נועד במשך שעות ארוכות עם רה"מ והנציגים החרדים כדי למצוא פתרון למשבר חוק הגיוס, במפלגות החרדיות תקפו בחריפות והאשימו אותו בשנה של רמיה והולכת שולל של כל הגורמים שהיו מעורבים בניסיון למצוא פשרה מוסכמת למשבר שמטלטל את הקואליציה והממשלה (פוליטי, חרדים)