המגעים החשאיים בין יהדות התורה ליש עתיד להפלת הממשלה

במהלך מושב הכנסת הקודם התקיימו מגעים רגישים ביותר בין נציגי יהדות התורה לגורמים במפלגת יש עתיד, כך אישר גורם בכיר במפלגה החרדית ל"ישראל היום". המגעים נועדו לבחון מהלך פוליטי חסר תקדים - הפלת ממשלת נתניהו באמצעות הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי, שבמסגרתה הייתה אמורה לקום ממשלה זמנית בראשות יאיר לפיד.

על פי הפרטים שנחשפו, המסרים בין הצדדים הועברו באמצעות מתווכים ולא בשיחות ישירות בין ראשי המפלגות. הדרישה המרכזית של יהדות התורה הייתה ברורה: התחייבות מפורשת שלא יוטלו סנקציות חדשות על לומדי תורה.

לפיד סירב לקדם את המהלך

למרות חילופי המסרים והמגעים הרגישים, החליט יאיר לפיד בסופו של דבר שלא לקדם את המהלך הפוליטי. מפלגת יש עתיד ניתקה את המגע עם הגורמים החרדיים, צעד שעורר ביקורת חריפה מצד גורם פוליטי המעורה בפרטים. "לפיד פספס הזדמנות פז להציג אלטרנטיבה שלטונית ממשית בתמיכת החרדים", טען אותו גורם.

מסר ברור לראש הממשלה

עבור יהדות התורה, עצם קיום המגעים עם יש עתיד נועד לשגר מסר לראש הממשלה נתניהו כי ההיתכנות להקמת ממשלת שמאל בתמיכת החרדים לאחר הבחירות - היא מעשית ועומדת על השולחן במלא הרצינות.

גורמים במפלגת הדמוקרטים בתגובה לפרסום: בזמן שאנחנו נאבקים למען שוויון בנטל, גיוס לכולם ומדינה ליברלית, יש מי שמוכן למכור את הערכים והאידיאולוגיה שלנו בעבור תפקידים וקומבינות פוליטיות. אף אחד לא יקנה שינוי אמיתי דרך דילים שממשיכים את אותה מדיניות של ממשלת משתמטים בתחפושת אחרת.