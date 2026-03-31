המשטרה עצרה מוהל מבני ברק בחשד לרשלנות, בעקבות מותו של תינוק אחרי ברית מילה שביצע הרב | הברית אירעה לפני חודש, ולפי החשד סיבוך בהליך הוביל לזיהום שגרם למותו של התינוק כעבור כשבועיים | לרב מיוחס חשד של גרימת מוות ברשלנות של קטין (בארץ)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול אב"ד החסידות הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, בן לחתנו הרב דוד שלמה רבינוביץ בן הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ, בן האדמו"ר ממשכנות הרועים שכובד בסנדקאות, וחתן הגה"ח ר' יהושע קרויזר • האדמו"ר מטשארנאביל כובד בברכות בשמחה • לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים ובהמשך לסעודת מצווה
בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
מחזה מפעים במונרו: כמה מתלמידי המתיבתא הפתיעו את האדמו"ר מסאטמר במפגן צבאי משעשע לכבוד חודש אדר • התלמידים התחפשו לחיילים אמריקאים והצדיעו לרבי בשמחת הברית לנינו, נכד לחתנו הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי, רב ביהמ"ד 'אבני צדק' בעיר • צפו בתיעוד המשעשע (חסידים)
משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
האדמו"ר מנדבורנה צפת, הידוע כאחד משרפי מעלה שבדור, הגיע למעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, לרגל שמחת ברית לבן אחד מחסידיו • לאחר ששימש האדמו"ר כסנדק, נועדו הצדיקים לשיח שרפי קודש • (חסידים)
השבוע נערכה שמחת ברית המילה לנין הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רך הנימול בנו של נכדו הרב דוד אדלשטיין, חתנו של הרה"ג רבי יצחק שאול קנייבסקי | לקראת השמחה הוציא אבי הבן לאור עולם קונטרס חידושי תורה בשם 'מימרא דרחמנא', הקונטרס כולל בתוכו בירורים והארות במגוון מצוות מהתורה (חרדים)
בהיכל הישיבה הקטנה של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר מערלוי. הרך הנימול, הוא בן לנכדו חביבו ויד ימינו, הרב משולם ישכר סופר, בן הרה"צ שלום צבי סופר | לאחר המעמד ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל השמחה, ולאחריו עברו החסידים לברך ברכת מזל טוב (חסידים)
הגה"צ אב"ד אמונת ישראל, המתגורר בארה"ב ומבקר בימים אלו בארץ הקודש לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בביתר, כובד אתמול (ראשון) בסנדקאות בברית לבנו של אחד מחסידיו | השמחה התקיימה במעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | לאחר מעמד הברית נועדו שני הצדיקים למשך זמן ניכר והרחיבו בשיחת הוד (חסידים)
בעוד בחצרות אחרות מתקוטטים הרבנים מי יכובד בכיבודים נאים, השבוע נקלע שוקי לרר לאירוע מסוג אחר, שמחת הברית לנינם של האדמו"רים מקרעטשניף, פרמישלאן וספינקא, שם הענווה היא שעיכבה את השמחה, כשלבסוף נאלץ לעזוב את הזירה לפני החלטת האדמו"רים מי יכובד בסנדקאות | צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת הברית לנין האדמו"ר מבאבוב 45, נכד לחתנו הרה"צ ר' שמחה רובין, מנהל רוחני בישיבת 'אור ישראל' בן הגה"צ רבי חיים יעקב רובין, אבד"ק ציעשנוב ונכד האדמו"ר מסטריזוב, ונכד הרה"ג אב"ד בוקאווסק | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה (חסידים)
בבית המדרש של חסידות קוזמיר ברחוב רש"י בבני ברק, נחוגה שמחת הברית מילה לנכדו של האדמו"ר מקוזמיר, בן לבנו, הרב עקיבא טאוב, חתנו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בסנדקאות כובד האדמו"ר מקוזמיר, כשהוא יושב על כסא הירושה מאביו, האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בהמשך הסבו הקהל באחד מאולמות השמחות בבני ברק לסעודת המצווה (חסידים)
בבית המדרש הצנוע 'ריסקעווע' בבני ברק נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטעמשוואר • הדוד אב"ד ריסקעווע הגיע מארה"ב לשמש כסנדק ומוהל • הסבא הרה"צ רבי נפתלי מנדלוביץ מטורקא התחדש עם קאפטן חדש • ועל שם מי נקרא הרך הנולד? (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר הישיש מנאראל נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד החסידות, בן לחתנו הרב שלמה שפירא, ר"מ בישיבת ביאלה, בן הרה"צ רבי מנדל שפירא מקאשנוב | בסנדקאות כובד הדוד האדמו"ר מזוועיל ארה"ב, בברכות כובד הסבא האדמו"ר מנאראל, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי מנדל שפירא| לאחר שמחת הברית נערך לחיים טיש במקום (חסידים)
זקן אדמו"רי בורו פארק, הסב יחד עם מחותנו האדמו"ר מוויען, בשמחת הוואכט נאכט, ולמחרת בברית המילה לרגל לידת צאצאם המשותף, רך הנולד בן להרה"ג יהושע כץ, ראש כולל וויען, חתן הגה"צ ראש ישיבת מונקאטש | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יחיאל טווערסקי, ונין האדמו"רים מפינסק קרלין וטאלטשווא | בכיבודי הברית התכבדו הסבים הדגולים שהסבו בהמשך לסעודת ברית בצוותא עם בני המשפחה מכל הצדדים (חסידים)
הבוקר נערכה שמחת ברית המילה לנכד רבה של בני ברק, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט | בסנדקאות כובד ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובאמירת הברכות הסבא הנרגש, רב העיר | לאחר הברית שהתקיימה בחדר בית הדין של רב העיר, התברכו הרבנים בחמימות | בהמשך הסבו הקהל לסעודת מצווה שם שמעו דברי נועם על גודל מעלת בריתו של אברהם אבינו ע"ה (חרדים)