בית הדין 'משפט וצדק' בבני ברק פרסם היום (רביעי) גילוי דעת חריג בו נקבע כי יש חובה מן התורה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בפרשת המוהל מבני ברק, משה דרעי. המכתב, שנחתם על ידי חמשת דייני בית הדין, מגיע בעקבות פנייה מיוחדת של משטרת ישראל לבית הדין.

בשיחה עם אתר 'בבלי' נמסר כי המשטרה פנתה לבית הדין בימים האחרונים וביקשה שהרבנים יפרסמו מכתב לציבור, עקב חשש שישנם כאלו היודעים על מקרים נוספים וחוששים להעיד במשטרה שמא הדבר אסור בהלכה. בעקבות הפנייה, החליטו הדיינים לפרסם את גילוי הדעת.

במכתב, שנושא תאריך ה' באייר תשפ"ו, נכתב: "אחר שכבר נפסק בבית-הדין דידן בעבר לאסור על המוהל ה"ה משה דרעי הי"ו למול, אחר שקרו מקרים חמורים, ונתקבלו עדויות על כך בבית-הדין, ולא שעה אל אזהרת ביה"ד, והמשיך במלאכתו, ועל ידי כך נחשד בתוצאות הרות אסון ל"ע".

הדיינים מבהירים בפסק ההלכה: "ביה"ד מודיע בזה, שכל מי שלקחו למילה וקרה איזה תקלה, שיבוא ויאמר את דבריו אל המטפלים בענינו, ויש בזה מצוה רבה, לתועלת הענין, שלא ימשיך במלאכתו אשר גורמת סכנות רבות חלילה". בית הדין מוסיף אזהרה חמורה: "ואסור לעמוד מנגד ולהיות חלילה בכלל שופכי דמים".

רקע: אזהרה קודמת לפני שנתיים

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שבית הדין 'משפט וצדק' מתריע בפני הציבור בעניינו של המוהל, עקב מקרים חמורים שהובאו לפתחו ונידונו בבית הדין.

עוד בל' סיון תשפ"ג, לפני כשנתיים, הוציא בית הדין מכתב אזהרה לציבור בו נכתב: "המוהל ר' משה דרעי הי"ו מקרית הרצוג נתבע אצלנו בבית הדין על גרימת נזק חמור לתינוק שנימול על ידו, וזה לא המקרה היחיד".

באותו מכתב נפסק כי "חל איסור מוחלט על ר' משה דרעי להכניס את ילדי ישראל בבריתו של אברהם אבינו ע"ה". בית הדין הוסיף אז: "אולם ברוב חוצפתו ויהירותו מתעלם מהוראת ביה"ד וקיבלנו עדויות שהוא ממשיך למול". הדיינים הזהירו: "חל איסור חמור להזמינו למול, ומי שמזמין את המוהל הנ"ל לברית מילה הרי הוא שם את ילדו על קרן הצבי".

החקירה המשטרתית

כזכור, המשטרה פתחה בחקירה נגד המוהל לפני כשבועיים, בחשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.

המוהל, בן 66, נעצר לחקירה ובתום חקירתו הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. השופט הורה על שחרורו למעצר בית בתנאים מגבילים. המשטרה הגישה ערר על ההחלטה, אך בית המשפט המחוזי השאיר את ההחלטה על כנה והותיר את המוהל במעצר בית עד לתאריך 9.4.26.

במקביל לחקירה, פנתה המשטרה לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד, בעקבות תלונות נוספות שהוגשו. החשד מתייחס לרשלנות בביצוע בריתות מילה שהובילה לסיבוכים רפואיים.

תגובת הסנגור

סנגורו של המוהל, עו"ד יאיר בן שטרית, מסר בתגובה לחקירה: "מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך".

עו"ד בן שטרית הוסיף: "פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות".

על גילוי הדעת חתמו הדיינים: אב בית הדין הגאון הרב דוד עידאן, הגאון הרב יצחק פינחס, הגאון הרב ראובן פרץ, הגאון הרב חנן קבלן, והגאון הרב אדיר כהן. החקירה, יש לציין, נמשכת.