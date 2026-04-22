משפט וצדק - בית הדין ובית ההוראה

בית הדין ובית ההוראה "משפט וצדק" הוא מוסד הלכתי מרכזי שנוסד על ידי ישיבת "כסא רחמים". המוסד עומד בראשות ראש הכולל של הישיבה, הרב דוד עידאן, ובנשיאות ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז. בעבר, בחייו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, היה בית הדין גם בנשיאותו. בית הדין כולל חברים נוספים: הרב ראובן פרץ, הרב יצחק פנחס, הרב חנן קבלן והרב אדיר כהן.

בשנת תשע"ח הרחיבה הישיבה את פעילותה והקימה את 'בית ההוראה כסא רחמים', המספק מענה טלפוני לשאלות בכל תחומי ההלכה. השירות ניתן על ידי מוציי הוראה מוסמכים מטעם הישיבה, ופועל ברצף מצאת השבת ועד כניסת השבת. המענה ההלכתי ניתן במגוון שפות: עברית, צרפתית, אנגלית, אמהרית ופרסית, כדי לאפשר גישה לקהלים מגוונים.

בית ההוראה מפעיל תוכנית רדיו שבועית ברדיו קול ברמה, המשודרת בכל יום ראשון בצהריים. התוכנית 'בית ההוראה' מוגשת על ידי הרב מצליח חי מאזוז, ובה מרוכזות שאלות שנשאלו בבית ההוראה יחד עם תשובותיו של הרב. התוכניות מתועדות ויוצאות לאור בגיליון שבועי בשם 'הלכות מעשיות', המאפשר לציבור הרחב לעיין בפסיקות ובהלכות מעשיות.

אחת לשנה, לקראת צום יום הכיפורים, מקיים בית ההוראה "מוקד רפואי הלכתי" מיוחד. המוקד פועל בשיתוף עם מומחי רפואה מטעם קופות החולים, ומטרתו לתת מענה הלכתי מקצועי לחולים המתקשים לצום. שירות זה משלב בין ידע הלכתי לידע רפואי מקצועי, ומאפשר לחולים לקבל הנחיות מדויקות המתאימות למצבם הרפואי.

המוסד מהווה כתובת מרכזית לפסיקה הלכתית ולהכרעות בדיני תורה, ומשרת קהילות רבות בישראל ובעולם. הגישה הרב-לשונית והזמינות הרחבה של בית ההוראה הופכים אותו לנגיש לציבור רחב, ומאפשרים לאנשים מרקעים שונים לקבל הדרכה הלכתית מהימנה.