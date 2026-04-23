השופט הורה: מעצרו של המוהל משה דרעי יוארך ב-8 ימים נוספים

בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (חמישי) את מעצרו של המוהל משה דרעי ב-8 ימים נוספים, במסגרת החקירה המתנהלת נגדו בחשד לגרימת מוות ברשלנות ולגרימת נזקים קשים למספר תינוקות נוספים.

השופט רענן ברוך, שדן בעניינו של החשוד, קבע בהחלטתו כי מעצרו של דרעי יוארך עד למועד הדיון הבא. עם ההארכה הנוכחית, נמשך מעצרו של החשוד כעת 32 ימים רצופים.

בנוסף להארכת המעצר, קבע השופט ברוך תנאים מחמירים לגבי תנאי המעצר. על פי ההחלטה, על החשוד להישאר מנותק לחלוטין מאמצעי תקשורת, ללא כל שימוש בטלפון וללא גישה לאינטרנט. צעד זה נועד למנוע כל אפשרות של שיבוש הליכי החקירה או יצירת קשר עם עדים פוטנציאליים.

רקע: החקירה והמעצר

כזכור, המשטרה פתחה בחקירה נגד המוהל מבני ברק לפני כחודש, בעקבות חשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.

במהלך החקירה התברר כי ייתכן שמדובר במקרה בודד, והמשטרה פנתה לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד. בעקבות הפנייה, הוגשו תלונות נוספות שמצביעות על מקרים דומים.