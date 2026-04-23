השופט הורה: מעצרו של המוהל משה דרעי יוארך ב-8 ימים נוספים

בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (חמישי) את מעצרו של המוהל משה דרעי ב-8 ימים נוספים, במסגרת החקירה המתנהלת נגדו בחשד לגרימת מוות ברשלנות ולגרימת נזקים קשים למספר תינוקות נוספים.
השופט רענן ברוך, שדן בעניינו של החשוד, קבע בהחלטתו כי מעצרו של דרעי יוארך עד למועד הדיון הבא. עם ההארכה הנוכחית, נמשך מעצרו של החשוד כעת 32 ימים רצופים.
בנוסף להארכת המעצר, קבע השופט ברוך תנאים מחמירים לגבי תנאי המעצר. על פי ההחלטה, על החשוד להישאר מנותק לחלוטין מאמצעי תקשורת, ללא כל שימוש בטלפון וללא גישה לאינטרנט. צעד זה נועד למנוע כל אפשרות של שיבוש הליכי החקירה או יצירת קשר עם עדים פוטנציאליים.
רקע: החקירה והמעצר
כזכור, המשטרה פתחה בחקירה נגד המוהל מבני ברק לפני כחודש, בעקבות חשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.
במהלך החקירה התברר כי ייתכן שמדובר במקרה בודד, והמשטרה פנתה לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד. בעקבות הפנייה, הוגשו תלונות נוספות שמצביעות על מקרים דומים.
בית הדין קורא לשיתוף פעולה
בהתפתחות חריגה, בית הדין 'משפט וצדק' בבני ברק פרסם אתמול גילוי דעת בו נקבע כי יש חובה מן התורה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בפרשה זו. המכתב, שנחתם על ידי חמשת דייני בית הדין, הגיע בעקבות פנייה מיוחדת של משטרת ישראל.
בגילוי הדעת נכתב: "כל מי שלקחו למילה וקרה איזה תקלה, שיבוא ויאמר את דבריו אל המטפלים בענינו, ויש בזה מצוה רבה, לתועלת הענין, שלא ימשיך במלאכתו אשר גורמת סכנות רבות חלילה". בית הדין הוסיף אזהרה חמורה: "ואסור לעמוד מנגד ולהיות חלילה בכלל שופכי דמים".
יצוין כי בית הדין ציין במכתב שכבר בעבר נפסק לאסור על המוהל למול, לאחר שקרו מקרים חמורים ונתקבלו עדויות על כך בבית הדין, אך החשוד לא שעה לאזהרת בית הדין והמשיך במלאכתו.
במקביל, נעצר חשוד נוסף בן 67, תושב בני ברק, בחשד לשיבוש מהלכי משפט במסגרת החקירה. החשוד נעצר לאחר שסירב לעיכוב, והחקירה נגדו נמשכת.
