בבלי
צפו בגלריה

אחרי השנים הקשות; רגעי הנחת של הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר

מתוך שמחה ונחת חגג אמש המשפיע הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, שמחת בר המצווה לנינו, נכד לבנו המנוח ז"ל • עם הגעתו העניק דורון דרשה לחתן המצוות, סט ש"ס מפואר  • סיקור מרומם (חסידים)

שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)

תלאות רבות וייסורים קשים עבר במהלך שנות חייו הצדיק הידוע רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני ומנהיגי חסידי ברסלב בדורנו. בין רגעי הצער הרבים שפקדו אותו, זכורה במיוחד הסתלקותו במיטב שנותיו של בנו, הרב נחמן שכטר ז"ל.

אמש (שני), חגג המשפיע רגעים של נחת דקדושה בשמחתו, עת נטל חלק בשמחת בר המצווה לנינו, נכדו של בנו המנוח ז"ל.

הגה"צ הופיע בשמחה כשהוא לבוש בבגדי שבת, והעניק לחתן המצוות "דורון דרשה", סט מפואר של ש"ס, תוך שהוא מאציל עליו ברכות לרוב. בהמשך ערך הגה"צ טיש לחיים והרחיב בשירת ניגוני דביקות ושמחה.

שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בר המצווה לנין הגרי"מ שכטר (צילום: יחיאל רייכמאן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

תיעוד ענק

|

צפו בתיעוד

|

תיעוד ענק

|

הוד קדומים

|

שמחה כפולה

|

אחרי 7 שנים של געגוע

|

בהשתתפות האדמו"ר

|

צפו בגלריה

|

הערכה לאיש העשייה

|

בחותמו של מלך

|

צפו בתיעוד

|

סגולה ליניקת קדושה

|

וּבְכֵן צַדִּיקִים

|

שעות נעלות של התעלות

|

שאלה מטלטלת

|

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

רִנָּה וִישׁוּעָה

|
לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר