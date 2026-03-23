ברוב פאר והדר נחגגה בקריית צאנז בנתניה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה וחתן הרה''ק בעל השפע חיים מצאנז זי''ע • הדוד, האדמו"ר מצאנז, פיאר את שולחן המזרח, נטל ידיו לסעודת המצווה ונשא דברות קודש • חתן בר המצווה פלפל בדרוש ובאגדה, אביו וזקניו נשאו דברים • צפו בתיעוד המלא (חסידים)
הוא הגיע לבית היתומים של שלוחי חב"ד בעיר הנמל כתינוק בן 11 יום בלבד, ומאז לא עזב. בפתחה של שנת המלחמה החמישית באוקראינה ובצל האזעקות והמתקפות הבלתי פוסקות, חגג אברהם גיל מצוות באולם מפואר | ומה הוא בחר לעשות בנאומו המרגש? לשאת תפילה לשלום ישראל וחיילי צה"ל (חרדים)
ברוב פאר והדר נחגגה השבוע בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט שמחת בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר | חתן בר המצווה, בנו של חתנו, הרב יוסף ישראל זעגלבוים, בן האדמו"ר מוויען פלאטבוש |סעודת המצווה שולבה עם סעודת מלווה מלכה בהיכל בית המדרש בבית שמש, שם השתתפו רבני העיר ואישי ציבור שבאו לשמוח עם האדמו"ר בשמחתו הגדולה | צפו בתיעוד (חסידים)
מהדורת מעייריב - פרסום ראשון | מבית וגן לאלפים בצרפת - כך התנהלה טיסת החילוץ של האיחוד וישיבת המשך הזמן הראשונה בצרפת | פלשו לשכם: סיקור נרחב מחילוץ תלמידי שובו בנים | חיזוק לקראת 2 השבתות הקרובות | פגיעה ישירה בבאיאן - והנדיבות של האדמו"ר מבעלזא | בצל מצבו של רה"י: בוגרי 'בית שמעיה' בכינוס נדיר | בר מצווה ואירוסים" השמחה הכפולה של גפני | יומן מלחמה: חיסול לאריג'אני ואיומי חיזבאללה (מעייריב)
קהל חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת בר המצווה לבנו של האדמו"ר מנדבורנה אראד | עם כניסתו של האדמו"ר לאולם הדליק ב' נרות כמסורת אבותיו | במהלך השמחה קידם האדמו"ר בלבביות ובמאור פנים את פניהם של שורת אדמו"רים ורבנים שבאו לאחל מזל טוב ולהשתתף בשמחה, תוך שהוא מוזג לפניהם כוסות יין ומתברך מפיהם | רגעים מרגשים נרשמו כאשר פצח האדמו"ר בריקוד נלהב יחד עם הרבנים, כשמעגלי החסידים מסביב מפזזים ומריעים בקול רינה ותודה (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב''ד אנטווערפן, בן לחתנו הרה''ג ר' שלמה יוסף דייטש מראשי הישיבה החסידית בציריך שבווייץ, בן הגאון ר' שמעון דייטש ראש ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא במונסי (חרדים)
בבית המדרש אנטניא בבני ברק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנכדם המשותף של האדמו"רים מאנטניא ובערגסאז |בניגוד לשמחות המקובלות בחצרות האדמו"רים, בהן הכיבוד בשולחן הכבוד מסתכם בדרך כלל בעוגת טורט ומיץ ענבים, הפעם הופתעו הרבנים לראות שולחן ערוך בכל טוב - "שולחן מתוק" עמוס ומפנק, החל מפופקורן וסלטי חסה ועד לצ'ולנט חם ומהביל שהוגש לשולחן המזרח לשמחת לב הרבנים| צפו בתיעוד (חסידים)
הוא גדל ללא אבא, חיכה בכיליון עיניים לרגע שבו יהיה "גדול", וכל מה שהילד ביקש זו מזכרת אחת קטנה מהיום המאושר בחייו • בני המשפחה שילמו מראש מתוך דחקות, אבל הצלם זיהה את החולשה והחליט להתעלם • סיפור של כאב, חוצפה ואטימות לב שזועקת לשמיים ממסע הייסורים של חתן המצוות והצלם האדיש (מגזין, חרדים)
השבוע נחגגה בארה"ב שמחת בר המצווה לבנו של העסקן הנמרץ הרב חיים מאיר מרקוביץ, הפועל נצורות למען הכלל והפרט בארצות הברית, לקראת השמחה, הגיע הרב מרקוביץ עם בנו לארה"ק להנחת תפילין אצל רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, שיצא מגדרו וערך שמחת בר מצווה במרכז החסידות בהשתתפות כלל החסידים | השבוע, כאמור המשיכה השמחה אל מעבר לים, שם נערכה סעודת בר המצווה המרכזית בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור בולטים | צפו בגלריה מהארץ ומארה"ב (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, חתן המצוות בן לבנו הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, חתן האדמו"ר מביאלה בני ברק | במהלך השמחה ערך חתן המצוות 'סיום מסכת' לקורת רוחם של זקניו האדמו"רים | המוני החסידים נהרו לשמחה כשהם לבושים בבגדי שבת, כנהוג בחסידות בימי החנוכה המאירים | את המעמד הנעימו מקהלת נדבורנה המורחבת בליווי הרכב אברכים שניגנו בכינורות, כמסורת החצר בימי החנוכה (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבן אב"ד מאקאווא בני ברק | בשמחה השתתפו מרנן האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, שבט הלוי, זוטשקא אמסנא, שומרי אמונים, גארליץ, וזקן המשפיעים החסידים הגה"צ רבי אהרן טוסיג, אב"ד מאקאווא אשדוד, אב"ד טשערנוביל אלעד, אב"ד קוממיות בירושלים, ועוד רבנים בעלי שם שעלו ובאו לכבד את בעל השמחה הרם והנעלה (חסידים)
שמחה מרוממת ומיוחדת נחגגה השבוע בעיר התורה והחסידות בני ברק, כאשר זקני גדולי הדור הטריחו עצמם ממרומי גילם לפאר את שמחת בר המצווה לחתן המצוות היקר ומיוחד בן הזקונים של הרה"ג ר' חיים שולמן, מראשי ישיבת סלבודקה המעטירה | צפו ברגעי קודש הוד נעלים, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו פצח במחול מיוחד עם חתן המצוות, וכשראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש סידר את הכסא לחתן המצוות ברוב ענוותנותו (חרדים)
במוצאי שב"ק האחרון פיאר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, את שמחת שבע הברכות בשילוב שמחת בר מצווה אצל מנכ"ל מוסדותיו הר"ר משה גרינפלד | האדמו"ר שממעט לצתא מביתו, הופיע בשמחה, ערך טיש לחיים, ופצח במחול עם החתנים, וכן עם שאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
רב הקהילה היהודית בברלין, הרב יהודה טייכטל, פגש השבוע את ניצול השואה גדעון קנטור, שלא הספיק לחגוג בר מצווה בצעירותו, לאחר שאביו נלקח על ידי הנאצים - ועודד את רוחו: "כשאנו שומעים את סיפורך ורואים בנים ובנות יהודים חוגגים בר ובת מצווה בברלין – עיר שפעם סימלה את השמדת העם היהודי, אנו רואים בזה ניצחון" | הסיפור המלא (יהדות בעולם)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מקומרנא ארזי הבירה ולעלוב ירושלים, חתן המצוות בנו של הרב אברהם מרדכי סאפרין | בין המשתתפים נצפו אב"ד סלונים ביתר, אב"ד קאלוב ביתר, וכן שלל אדמו"רים ורבנים מגזע הקודש לבית לעלוב | ביום השמחה הניח חתן המצוות תפילין לראשונה אצל זקנו, אשר אף ערך 'טיש לחיים' מיוחד לאחר התפילה | צפו בתיעוד (חסידים)