בין כתלי מעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נערכה אמש מסיבת "לחיים" חגיגית לרגל צאתו לאור עולם של הספר "אודיע אמונתך" – יצירה תורנית מרהיבה המתווה מסילות ונתיבים נפלאים בעבודת ימי הפסח, כפי שנשמעו מפי הגה"צ במהלך עשרות השנים האחרונות | במהלך המעמד נשא דברים נכדו חביבו הרב יוסף דוד שכטר, שביטא את רגשי הלב של אלפי המקושרים שזוכים לחסות בצל הקודש ולשאוב מסילות יושר ודרכי נועם מבאר מים חיים (חסידים)
המוני בני ירושלים של מעלה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי נין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, החתן, נכד לחתנו הרב משה קרול • במהלך החופה סידר הגה"צ קידושין ולקראת סיום השמחה פיזז עם הגארטל את ריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה • צפו בתיעוד (חסידים)
מראות הוד מימי הפורים בצל קודשו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | החל מקריאת המגילה במעון קודשו ברחוב גמול, דרך הביקור המפתיע של ידיד נפשו האדמו"ר מפינסק קרלין, ועד לטיש משתה היין האדיר ברחוב בהר"ן | אלפי חסידים זכו להתרומם לקל חי, ולהתברך מפיו ביום גדול ונשגב זה | צפו בתיעודים ממעון הקודש ומהשולחן הטהור (חסידים)
הצלם ארי קופרשטוק מגיש גלריה עוצמתית ומרגשת של רגעי השיא מחגיגות שושן פורים בעיר הקודש ירושלים | מהאש שבערה בשטיבל המרכזי של ברסלב, דרך טיש משתה היין אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ועד לאווירה הייחודית בשטיבלעך 'הר צבי' | תיכנסו ותחוו את הקדושה (חרדים)
האדמו"ר מנדבורנה צפת, הידוע כאחד משרפי מעלה שבדור, הגיע למעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, לרגל שמחת ברית לבן אחד מחסידיו • לאחר ששימש האדמו"ר כסנדק, נועדו הצדיקים לשיח שרפי קודש • (חסידים)
הגה"צ אב"ד אמונת ישראל, המתגורר בארה"ב ומבקר בימים אלו בארץ הקודש לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בביתר, כובד אתמול (ראשון) בסנדקאות בברית לבנו של אחד מחסידיו | השמחה התקיימה במעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | לאחר מעמד הברית נועדו שני הצדיקים למשך זמן ניכר והרחיבו בשיחת הוד (חסידים)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר סעודות הילולת בבתי המדרשות של ברסלב בעיה"ק ירושלים | בני המשפחה והחסידים ציינו השבוע שלוש שנים לנס הצלתו, מאז חזר לחיק משפחתו האהובה, ופתיחת דלתותיו לכל דורש ומבקש את ה' | צפו בתיעודים (חסידים)
לאחר שביום הראשון של חנוכה הדליק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בחנוכייה העתיקה מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע, בשאר הימים החל להשתמש בחנוכיית הכסף המהודרת והענקית שנרכשה עבורו ע"י מספר נגידים מארה"ב | צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה המרומם בצל קודשו (חסידים)
במעמד רווי הוד בביתו נאווה קודש העלה זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שלהבת אש קודש במנורה הירושה מהרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במעמד זכו להסתופף המונים מבני ירושלים, ועל צבאם רבנים ונגידים | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת הכנסת ספר תורה אל היכל ישיבתם, הגיעו קבוצת בחורים מחו"ל תלמידי ישיבת 'שער המלך' בעיה"ק ירושלים אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לכבדו בכתיבת אותיות אחרונות | לאחר שהגה"צ כתב את האותיות, פצח בשירה נלהבת, ובהמשך עודד את הבחורים וחזקם בעבודת ה', לאחר מכן עברו כל הקהל להתברך (עולם הישיבות)
תיעוד מרגש במיוחד התקבל היום מעיר הקודש, זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, נצפה יוצא משמחה משפחתית כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומאציל ברכות לרוב לילדי ירושלים שהמתינו לו מחוץ לאולם | צפו ברגעים המלאים בנועם ובחן (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר מזקני רבני ברסלב, במעונו בעיה"ק ירושלים | במהלך השיחה התבטא האדמו"ר מסאטמר בכאב: ישנם כאלו החפצים להגיע לפשרות עם הציונים על גיוס חצי מעולם התורה, אם כן, המלחמה אבודה מראש, אסור להיכנע להם' | בהמשך פצחו בשירת ההמנון 'עוצו עצה' | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
מכתב עוז נדיר: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב ומנהיגי הדור, פרסם מכתב חריג וחסר תקדים היוצא במחאה נחרצת נגד החוק וגזירת יעדי הגיוס לחרדים. במכתבו, המבטא כאב על עתיד עולם התורה, מזהיר הצדיק: "לא לוותר על נשמה אחת מישראל, כי כל נשמה היא עולם מלא!" | המכתב המלא והמרטיט לפניכם (חרדים)
במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
באוהל ענק שהוקם בסמוך למעון קודשו בעיה"ק ירושלים, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב את מעמד ההקפות שניות, בהשתתפות אלפי חסידים ואוהדים שצפו במחזה ההוד, בו פיזז הגה"צ ממרומי גילו, עם ספר תורה זעיר, כשכולו קורן מאור קדושתו של התורה הקדושה משוש חייו (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
