נס גדול בירושלים לאחר שרסיס טיל חדר את גג בית המדרש המרכזי של חסידות באיאן ברחוב מלכי ישראל • החסידים ששהו במקום ירדו למרחב המוגן דקות לפני הנפילה ובכך נמנע בחסדי שמים אסון כבד • המחווה המרגשת של הרבי מבעלזא והשינויים הדרמטיים במיקומי שמחת נישואי נכדת האדמו"ר | כל הפרטים (חסידים)
מחזה נדיר ומרגש, בעיצומם של סדרי הלימוד בימי השובבי"ם, הגיע האדמו"ר מבאיאן להיכל ישיבתו הרמה במודיעין עילית לחזק את הבחורים • הביקור נערך בצל הטרגדיה הקשה של פטירת הבחור משה לודמיר ע"ה, כדי לחזק את רוחם של התלמידים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)
תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
ביקור רב רושם ערך השבוע האדמו"ר מבאיאן במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך לרגל ימי השמחה - ימי שבע הברכות לנכדו החתן, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, גאב"ד אנטווערפן, ואחיו של הגר"מ | לכבוד השמחה חבש הפוסק שטריימיל על ראשו, ובסיום מסיבת הלחיים פצח במחול נלהב עם האדמו"ר, ובהמשך עם החתן ושאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאיאן, בליל שישי האחרון בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, וזאת לרגל ימי השמחה במעונו בנישואי נכדו למזל טוב, בן לבנו הרה"ג רבי מרדכי שלמה ברייאר, רב החסידות בבורו פארק | לכבוד ימי השמחה, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מסיבת "לחיים" מיוחדת כשהוא לבוש בבגדי שבת. האדמו"ר מבאיאן הביא "דורון למלך" – בקבוק יין משובח. במהלך ה"לחיים", זימרו ניגוני הלל והודאה וניגוני שמחה במשך שעה ארוכה, כשבתווך האדמו"רים מרחיבים בדברי תורה וסיפורי צדיקים (חסידים)
בעוד עסקני חצה"ק באיאן טרודים לקראת ההדלקה הגדולה ב'הר מירון' בליל ל"ג בעומר ע"י האדמו"ר, התקבצו פרחי החסידות, צעירי האברכים, לשמוע שיחת חיזוק והתעוררות לקראת האי יומא, מפי הגה"צ גאב"ד זוועהיל, אשר הגיע במיוחד אל היכל הכולל בביתר עילית, להכין את האברכים אשר שתו בצמא את דבריו הנעימים, בהכנה דרבה | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ ליוו את האדמו"ר מויז'ניץ בדרכו לשדה התעופה, משם המריא ללוס אנג'לס להמשך טיפול רפואי | האדמו"ר צפוי לשהות בניכר למשך תקופה ממושכת ויחזור למעונו בקריית ויז'ניץ לקראת חג הפסח | על יד כבש המטוס נפרד האדמו"ר מגדולי האדמו"רים שליווהו בדרכו | תיעוד ענק (חסידים)