עמותת מסורת התורה הגישה היום את תגובתה לתגובת ישיבת פוניבז' על ערעור המחבלים המבקשים לפסול את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין על גבעת הישיבה. הדיון יתקיים בבית משפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת יהודית שבח - שמינתה את הבורר חשין והסמיכה אותו להכריע בסכסוך בן עשרות השנים. כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה.

אירוע מביש

לוחמי פיקוד העורף הוזעקו אמש לזירת הפגיעה הישירה בבני ברק, הותקפו בידי עשרות צעירים בזמן שהלוחמים עסקו בפעולות חילוץ והצלת הנפגעים כתוצאה מפגיעת הטיל. בכירים בעיריית בני ברק טענו כי האירוע מביש ומסכן חיים. כל הפרטים והתגובות המלאות מופיעות במהדורת מעייריב המלאה.

ערב דרמטי בישיבת קפלן

ישיבת 'נתיב הדעת' - קפלן קיימה השבוע ערב מיוחד באולמי הדיסיטי. במהלך הדינר, הפתיע ראש הישיבה הגאון רבי בונים שרייבר את הקהל כשדיבר נגד תופעת ההשקעות. מיד לאחר דבריו של הגר"ב שהתמקדו במעלת האברכים הממיתים עצמם באוהלה של תורה - הזמר והמלחין בנצי שטיין הצליח להפתיע את רה"י בביצוע יוצא דופן לשיר "הלל הזקן" שהולחן ע"י שטיין לקראת הדינר של ישיבת מיר שנערך לפני מספר שבועות - שיר שהצליח לרגש כבר אז את רה"י הגר"ב שרייבר. כל הפרטים בפרסום ראשון במהדורת מעייריב המלאה.

דגים חיים אל כלי

גיגיות עמוסות בדגי קרפיון חיים ומקפצים, הוכנסו לחדרו של האדמו"ר מבעלזא - זאת כחלק מאחד המנהגים העתיקים והייחודיים בחסידות לקראת פסח. מי שפיקח על הדיג, המשלוח והכנסת הגיגיות הוא הרה"ח ' בערל קליין שהציג בפני האדמו"ר תיעוד של כל ההליך. כל הפרטים והתיעוד המיוחד - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שאגת הארי - היום ה-26

השעון בבור בקריה מתקתק לאחור בקצב רצחני. ביממה האחרונה עברה הפקודה מהדרג המדיני אל תאי השליטה של חיל האוויר: יש לכם 48 שעות "לנקות" את מפת המטרות של תעשיית הנשק האיראנית. צה"ל לא מפקיר גם את הזירה הדרומית כשגם בזירה הצפונית המלחמה ניתשת במלוא עוזה. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.