חדשות עם קנייטש

ראש ישיבת 'קפלן' נגד השקעות; וגם: הביצוע המרגש של בנצי שטיין לשיר "הלל הזקן" • מעייריב

הישורת האחרונה: 'המחבלים' הגישו את תגובתם רגע לפני הכרעת השופטת יהודית שבח | עיריית בני ברק מגנה: תקיפת חיילי פיקוד העורף בזירת נפילה - "אירוע מביש" | התייחסות חריגה של רה"י הגאון רבי בונים שרייבר לתופעת ההשקעות - והסיפור המדהים מאחורי השיר "הלל הזקן" של בנצי שטיין | ערימת דגים חיים הוכנסה לחדרו של האדמו"ר מבעלזא - זו הסיבה | שאגת הארי היום ה-26: יומן מלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה

דריכות שיא ב

עמותת מסורת התורה הגישה היום את תגובתה לתגובת ישיבת פוניבז' על ערעור המחבלים המבקשים לפסול את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין על גבעת הישיבה. הדיון יתקיים בבית משפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת יהודית שבח - שמינתה את הבורר חשין והסמיכה אותו להכריע בסכסוך בן עשרות השנים. כל הפרטים במהדורת מעייריב המלאה.

אירוע מביש

לוחמי פיקוד העורף הוזעקו אמש לזירת הפגיעה הישירה ב, הותקפו בידי עשרות צעירים בזמן שהלוחמים עסקו בפעולות חילוץ והצלת הנפגעים כתוצאה מפגיעת הטיל. בכירים ב טענו כי האירוע מביש ומסכן חיים. כל הפרטים והתגובות המלאות מופיעות במהדורת מעייריב המלאה.

ערב דרמטי ב

ישיבת 'נתיב הדעת' - קפלן קיימה השבוע ערב מיוחד באולמי הדיסיטי. במהלך ה, הפתיע ראש הישיבה הגאון רבי בונים שרייבר את הקהל כשדיבר נגד תופעת ההשקעות. מיד לאחר דבריו של הגר"ב שהתמקדו במעלת ה הממיתים עצמם באוהלה של תורה - הצליח להפתיע את רה"י בביצוע יוצא דופן לשיר "הלל הזקן" שהולחן ע"י שטיין לקראת הדינר של ישיבת מיר שנערך לפני מספר שבועות - שיר שהצליח לרגש כבר אז את רה"י הגר"ב שרייבר. כל הפרטים בפרסום ראשון במהדורת מעייריב המלאה.

דגים חיים אל כלי

גיגיות עמוסות בדגי קרפיון חיים ומקפצים, הוכנסו לחדרו של - זאת כחלק מאחד המנהגים העתיקים והייחודיים בחסידות לקראת פסח. מי שפיקח על הדיג, המשלוח והכנסת הגיגיות הוא הרה"ח ' בערל קליין שהציג בפני האדמו"ר תיעוד של כל ההליך. כל הפרטים והתיעוד המיוחד - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שאגת הארי - היום ה-26

השעון בבור בקריה מתקתק לאחור בקצב רצחני. ביממה האחרונה עברה הפקודה מהדרג המדיני אל תאי השליטה של חיל האוויר: יש לכם 48 שעות "לנקות" את מפת המטרות של תעשיית הנשק האיראנית. צה"ל לא מפקיר גם את הזירה הדרומית כשגם בזירה הצפונית המלחמה ניתשת במלוא עוזה. יומן המלחמה המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

תמציתי ומרתק כתמיד! תודה רבה
דוד משה יענקוביץ'
יפה ומענין מאוד כמו כל יום שכוייח
יונתן

