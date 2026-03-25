ישיבת קפלן - ישיבת נתיב הדעת

ישיבת קפלן, הידועה בשמה הרשמי "ישיבת נתיב הדעת", היא מוסד תורני מרכזי בעולם הישיבות בישראל. הישיבה עומדת בראשות הרב אברהם קפלן והרב בונים שרייבר, שניהם מגדולי המרביצי תורה בדור זה. המוסד זכה לשמו הנפוץ "ישיבת קפלן" על שם ראש הישיבה הבכיר, והוא משמש מרכז לימוד תורה לתלמידים רבים המגיעים ללמוד בה מרחבי הארץ והעולם.

הישיבה מתמקדת בלימוד עמוק של התלמוד והפוסקים, תוך שימת דגש על שיטת הלימוד המסורתית של עיון והבנה מעמיקה. שני ראשי הישיבה, הרב קפלן והרב שרייבר, ידועים בשיעוריהם המעמיקים ובגישתהם החינוכית המיוחדת המשלבת בין לימוד תורה ברמה גבוהה לבין טיפוח אישיות התלמידים. הישיבה מקפידה על אווירה של רוממות ויראת שמיים לצד מצוינות לימודית.

במהלך השנים הפכה ישיבת נתיב הדעת למוסד מבוקש בקרב בחורי ישיבות המחפשים מקום לימוד ברמה גבוהה. הישיבה מתאפיינת בקהל תלמידים איכותי ובמחויבות גבוהה ללימוד התורה. התלמידים זוכים להדרכה אישית מצד ראשי הישיבה והמגידי שיעורים, דבר התורם להתפתחותם הרוחנית והלימודית.

הישיבה פועלת על פי המסורת הליטאית של לימוד התורה, תוך שמירה על ערכי היראה והמוסר. בנוסף ללימודי הגמרא והפוסקים, מושם דגש גם על לימוד המוסר והחיזוק הרוחני של התלמידים. הרב קפלן והרב שרייבר ידועים גם בשיחותיהם החינוכיות ובהשפעתם על דור צעיר של לומדי תורה.