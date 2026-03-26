דוד חשין - שופט בדימוס

דוד חשין הוא שופט בדימוס של בית המשפט העליון בישראל, שכיהן בתפקידים שיפוטיים בכירים במערכת המשפט הישראלית. במהלך שנות כהונתו, חשין התמחה בתחומי משפט מגוווים והשאיר חותם משמעותי על הפסיקה הישראלית. כיום, לאחר פרישתו מהשירות השיפוטי הפעיל, הוא ממשיך להיות מעורב בהליכים משפטיים מורכבים, לרבות כבורר בהליכי בוררות.

בשנים האחרונות, השופט חשין בדימוס מעורב בהליכים משפטיים מורכבים הקשורים למוסדות תורניים. במקרה בולט, הוא שימש כבורר בסכסוך משפטי הקשור לישיבת פוניבז' והרב שמואל מרקוביץ', כאשר פסק הבוררות שניתן על ידו עורר מחלוקת משפטית משמעותית. ההליך כלל בקשה דחופה לביטול פסק הבוררות בבית המשפט המחוזי, בטענות למחטף משפטי והפקעת זכויות היסטוריות.

תפקידו של שופט בדימוס במערכת המשפט הישראלית הוא ייחודי ומשמעותי. שופטים בדימוס ממשיכים לתרום למערכת המשפט גם לאחר פרישתם, בין היתר באמצעות כהונה כבוררים בהליכי בוררות מורכבים, כיועצים משפטיים, וכמומחים בתחומי משפט שונים. הניסיון והמומחיות שצברו במהלך שנות כהונתם הופכים אותם לדמויות מבוקשות בהליכים משפטיים מורכבים.

הליכי בוררות בהם מעורבים שופטים בדימוס נחשבים לאלטרנטיבה יוקרתית להליכים משפטיים רגילים בבית המשפט. בוררות מאפשרת פתרון סכסוכים באופן פרטי יותר ולעיתים מהיר יותר, תוך שימוש במומחיות של בוררים מנוסים. עם זאת, פסקי בוררות עשויים להיות מושא לערעורים ובקשות לביטול בבית המשפט, במיוחד כאשר מועלות טענות לפגמים דיוניים או לפגיעה בתקנת הציבור.

המעורבות של שופטים בדימוס בסכסוכים הקשורים למוסדות תורניים מעידה על האמון שרוחשת הציבוריות החרדית למערכת המשפט הישראלית, לצד הרצון לפתור סכסוכים פנימיים באמצעות הליכים משפטיים מוסדרים. סכסוכים אלו לעיתים כוללים שאלות מורכבות של זכויות קניין, שימוש בשמות מוסדות, וירושה רוחנית של מוסדות תורניים היסטוריים.

פסיקות ופסקי בוררות של שופטים בכירים בדימוס ממשיכים להשפיע על ההלכה המשפטית הישראלית גם שנים לאחר מתן הפסיקות. המקרים המשפטיים בהם הם מעורבים מהווים תקדימים ומקורות לימוד למשפטנים, עורכי דין, ושופטים פעילים, ותורמים להתפתחות המשפט הישראלי בתחומים שונים.