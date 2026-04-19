משפחת שפיגל, הנמצאת בעיצומם של ימי השבעה על בנם דובי ז"ל, התבשרה הערב כי בתום עשרה ימי חיפושים אחר בנם הצעיר יותר, אבי, שנעדר מאז יום שישי לפני כשבוע וחצי, קבוצת דייגים ואזרח זיהו אותו מול חופי סידני עלי בהרצליה. סיקור נרחב על האירוע העצוב - במהדורת מעייריב שלפניכם.

דריכות שיא בחברון

נשיא ארגנטינה חבייאר מיליי, השוהה בימים אלו בישראל, עשוי, נכון לשעה זו, לבקר מחר בהיכל ישיבת חברון בשכונת גבעת מרדכי בירושלים. אם לא יתרחש שינוי של הרגע האחרון, הנשיא הארגנטינאי יפקוד את היכל הישיבה באמצע סדר ב'. כל הפרטים במהדרות מעייריב שלפניכם.

דיון מכריע

הפסיקה המטלטלת של השופט בדימוס דוד חשין, בנוגע לגבעת הישיבה - פוניבז', הגיע היום אחרי המתנה מורטת עצבים, להכרעת השופטת יהודית שבח - שמינתה את חשין לבורר המוסמך בסכסוך בן עשרות השנים. את תשובתה והכרעתה היא צתפויה לשלוח לצדדים בהמשך. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

טור דעה

שי"ר, תלמיד ישיבת אור ישראל, בטור דעה לאור סאגת הגיוס הקורעת את חלקי הציבור הישראלי. בלי להתנצל, פורס שי"א את משנתו מנקודת מבטו כתלמיד ישיבה בתקופה הגורלית ביותר לעולם התורה שידענו מאז קום המדינה. אל תפספסו.

וואו! המכתב שמטלטל את עולם הישיבות

הגר"י איצקוביץ', משגיח בישיבת נתיבות אביעזר - וולפסון, פרסם היום, עם פתיחת זמן קיץ, מכתב נוקב בו הוא מתייחס להפקרות הבלתי נתפסת בה מתכננים בחורי הישיבות את טיולי בין הזמנים. המאמר הארוך, כתוב בשנינות יוצאת דופן ומציבה מראה מול המגזר החרדי. גם אם התמונה שניצבת מולכם בראי, קשה לצפייה, אינכם יכולים להתעלם ממנה... המאמר המלא במהדורת מעייריב שלפניכם.

בלון יח"צ ושמו קרעסטיר

קבוצות הווטסאפ והצ'טים במייל מפוצצות בימים האחרונים בתיעודים של הררי אוכל שנערמים במתחמי ההילולה לציון המשך דרכו הייחודית של ר' ישעיהלה - שהמוטו שלו היה שהרוחניות של היהודי זה לדאוג לגשמיות של האחר. צוות מעייריב שזכה להשתתף בשנה שעברה בהילולה, רוצה לפנות במסר דווקא לבחורי הישיבות והאברכים שהתחילו את הזמן עם שטייגען דווקא כאן בישראל. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.