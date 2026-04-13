אברהם ישעיהו שפיגל היה תלמיד ישיבת תפרח בן 17 שנספה בטביעה בחוף הים בנתניה. האסון התרחש כאשר הנער יצא לשחות בים והיה מעורב באירוע טביעה יחד עם אחיו הגדול יששכר דב - אירוע שהסתיים בטרגדיה כפולה - אבי נעדר במשך ימים ארוכים בים, בעוד יששכר נמשה מהמים ואושפז במצב אנוש. המקרה עורר תשומת לב רבה והוביל למבצע חיפוש נרחב של כוחות ההצלה והביטחון.

האירוע התרחש בחוף הים בנתניה, כאשר אברהם ישעיהו שפיגל נכנס למים ונקלע למצוקה. כוחות ההצלה, לרבות צוותי מד"א, כבאות והצלה, ומשטרת ישראל, פעלו במשך שעות ארוכות במאמץ לאתר את הנער. מבצע החיפוש כלל סריקות ימיות ויבשתיות באזור החוף, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וצוותי צוללנים.

טביעות בים הן אחת הסכנות המרכזיות בחופי ישראל, במיוחד בעונת הקיץ ובימים בהם הים סוער. רשויות ההצלה מזהירות שוב ושוב מפני הסכנות הטמונות בשחייה בים ללא השגחה, במיוחד כאשר מתנפנפים דגלים אדומים או שחורים המעידים על תנאי ים מסוכנים. מקרים כגון זה מדגישים את החשיבות של ציות להנחיות הבטיחות ושחייה אך ורק בחופים מוכרזים ומוסדרים.

קהילת ישיבת תפרח ומשפחתו של אברהם ישעיהו שפיגל נותרו בהלם עמוק מהאסון. האירוע מצטרף לשורה ארוכה של מקרי טביעה בחופי ישראל, המדגישים את הצורך בהגברת המודעות לבטיחות במים ובחיזוק מערך ההצלה והמניעה. משפחות רבות נאלצות להתמודד עם אובדן כואב כתוצאה מאירועי טביעה שניתן היה למנוע.

רשויות ההצלה והבטיחות ממליצות על מספר כללי זהב למניעת טביעות: שחייה אך ורק בחופים מוסדרים עם מציל, הימנעות מכניסה למים כאשר מתנפנף דגל אדום או שחור, שחייה בקבוצות ולא לבד, והקפדה על כללי הבטיחות הבסיסיים. חשוב במיוחד להקפיד על השגחה צמודה על ילדים ובני נוער בסביבת המים.