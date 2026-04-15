זעקתו של הגאון רבי שלמה שפיגל, על מיטת בנו יששכר דב (דובי) ז"ל, זעזעה את קהל האלפים שהשתתף בלוייה רוויית דמעות וכאב, שנערכה היום בשכונת רמת שלמה בירושלים. כל הפרטים עם ציטוטים נרחבים משורת ההספדים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אין סינון???

קשה היה לקרוא ולהבין כיצד מערכת תקשורת מאשרת תגובות שנאה והסתה מבחילים, שהופנו למגזר החרדי ברקע הטרגדיה הכפולה של משפחת שפיגל. קשה עוד יותר להבין כיצד לא רעדה היד שלחצה על המקלדת ושיגרה לחלל הרשת רשעות שכזו לצד חוסר אנושיות מתחתית המדרגה. לעורכי Y-ney הפתרונים. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הדגים מסריחים מהראש

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), חשף בראיון לערוץ 14 על גילויי שנאה והשתלחויות מחפירות שכוונו מצד מספר חברי כנסת מהאופוזיציה, כלפי המגזר החרדי כולו. יו"ר הוועדה חושף כי לצד גילויי השנאה - היו גם כאלה, מתוך שורות האופוזיציה, שבחרו לקום ולצאת כמחאה. הפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם.

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב

יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט תקף היום את יונתן שלו, מייסד ארגון 'כתף אל כתף', לאחר שהודיע על הצטרפותו למפלגת 'בנט 2026'. ביסמוט כינה את שלו "נוכל חוק הגיוס" והאשים אותו בניצול המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים. כל הפרטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

עיר אדומה

משרד הבריאות הכריז היום כי קריית מלאכי הוגדרה כמוקד התפרצות חצבת, על רקע המשך ההדבקה בקהילה החרדית בעיר. ההכרזה מצטרפת לרשימה ארוכה של ערים ויישובים ברחבי הארץ שבהם מתמודדים עם התפשטות המחלה המדבקת. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.