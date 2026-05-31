סערה במפלגת הדמוקרטים: המחאות נגד גולן הגיעו לבית המשפט

המאבק הפנימי במפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן הגיע אל פתחו של בית המשפט. עתירה דחופה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב דורשת צו מניעה לעצירת ועידת המפלגה, על רקע טענות קשות בדבר פגיעה בדמוקרטיה המפלגתית ושינוי חד-צדדי של שיטת הפריימריז.

העותרים, חברי ועידה ופעילים מרכזיים במפלגה, טוענים כי נשללה מהם האפשרות המעשית לקחת חלק בעיצוב המדיניות ובהליך קבלת ההחלטות. לטענתהם, מדובר במהלך מכוון שמטרתו למנוע דיון פנימי אמיתי ולהקשות על גיבוש אופוזיציה פנימית להנהגת המפלגה.

"נוהל מזורז" שמונע התארגנות

על פי דיווחים, חברי ועידה ופעילים התלוננו כי נכפה עליהם "נוהל מזורז" שאינו מאפשר להם להתארגן כראוי. לטענתם, לוח הזמנים הדחוס מונע מהם ליצור זיקה עם חברי ועידה אחרים או לגייס את התמיכה הרחבה הנדרשת כדי להגיש הסתייגויות או להוביל שינויים במדיניות המפלגה.

המבקרים טוענים כי מדובר במהלך הממסמס במכוון כל סיכוי לקיים דיון פנימי נוקב, תוך שהם מצביעים על דפוס של ריכוזיות יתר בקבלת החלטות בצמרת המפלגה. העתירה לבית המשפט היא ביטוי לתסכול עמוק בקרב חלק מהפעילים מהדרך שבה מתנהלת המפלגה.

סעיף 23: המחלוקת על "שריונים סודיים"

מוקד תבערה נוסף שעולה מהדיווחים הוא סעיף 23 לתקנון החדש של המפלגה. על פי דיווח ב"ישראל היום", גורמים פנימיים טוענים כי הסעיף מעניק להנהלה סמכות דרקונית להתערב בעיצוב רשימת המועמדים לכנסת גם לאחר שתוצאות הפריימריז כבר נקבעו בקלפי.

לטענת המבקרים, הסעיף מאפשר שינוי התוצאות תחת עילות עמומות ורחבות כמו "פגיעה בסיכויי המפלגה בבחירות". מנגד, במפלגת הדמוקרטים דוחים את ההאשמות ומבהירים כי מדובר במנגנון שסתום ביטחוני בלבד, המיועד להפעלה במקרים קיצוניים וחריגים בלבד.

נסיגות בעקבות הביקורת

הביקורת הציבורית והפנימית החריפה כבר אילצה את הנהגת המפלגה לבצע מספר שינויים במתווה המקורי. בין השינויים: הפחתת דמי הערבות הנדרשים ממועמדים המבקשים להתמודד מ-50 אלף שקלים ל-20 אלף שקלים בלבד.

בנוסף, הוגדל מספר המועמדים שכל חבר מפלגה רשאי לבחור בטופס הפריימריז מ-5-7 מועמדים במקור, ל-6-8 מועמדים כעת. השינוי נולד לאחר שנטען כי המגבלה המקורית שירתה ישירות את חברי הכנסת המכהנים והקשתה על פנים חדשות לפרוץ קדימה.

כעת בית המשפט ידרש להכריע בסוגיות הפנימיות במפלגה שעדיין לא הורכבה בצורה מלאה וכבר עלולה להתפרק.