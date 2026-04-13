יששכר דב שפיגל הוא תלמיד ישיבה שנפגע באירוע טביעה בחוף הים בנתניה, כאשר מצבו הרפואי הוגדר כאנוש. אחיו - אברהם ישעיהו טבע גם הוא והחיפושים אחריו נמשכו ימים ארוכים. המקרה עורר תשומת לב ציבורית רבה והוביל לגל תפילות ומעורבות קהילתית למען החלמתו.

אירוע הטביעה התרחש בחוף הים בנתניה, כאשר יששכר דב שפיגל נקלע למצוקה במים. כוחות ההצלה פעלו במהירות לחילוצו מהמים ולהעניק לו טיפול רפואי ראשוני במקום. לאחר מכן פונה למרכז רפואי כשמצבו מוגדר אנוש, והוא מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ תחת השגחה רפואית צמודה.

המקרה מדגיש את הסכנות הטמונות בשחייה בים, במיוחד בתנאי גלים חזקים או זרמים מסוכנים. חופי הים בישראל, ובכללם חופי נתניה, מפוקחים על ידי מצילים מקצועיים, אך אירועי טביעה עדיין מתרחשים ומהווים סיכון משמעותי לשוחים. רשויות החוף והמצילים פועלים ללא הרף להעלאת המודעות לסכנות ולחשיבות השחייה בחופים מוכרזים ובשעות השמירה.

הקהילה החרדית והציבור הרחב התגייסו למען יששכר דב שפיגל, כאשר נערכות תפילות ציבוריות למען החלמתו. משפחתו וחבריו מקיימים עמידה מתמדת לצידו, תוך תקווה לשיפור במצבו הרפואי. מקרים כאלה מדגישים את הערבות ההדדית והסולידריות הקהילתית המאפיינת את החברה הישראלית בעתות משבר.

אירועי טביעה בים מהווים אחד הגורמים המובילים לפציעות קשות ולמקרי מוות בחופי ישראל. הרשויות ממליצות לציבור להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים, כולל שחייה אך ורק בחופים מוכרזים ומשומרים, הימנעות מכניסה למים בתנאי ים סוער, והקפדה על הוראות המצילים. חשוב במיוחד להיות ערים למצבי סכנה ולפנות מיד לעזרה במקרה של מצוקה.