החיפושים אחר אבי שפיגל נכנסים אוטוטו ליממההחמישית ובזק"א מהלים הילוך. בתוך כך, מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של אחיו - דובי שפיגל, תלמיד ישיבת כתר תורה - אברמוב המאושפז מאז יום שישי בלניאדו. חבריהם של האחים ובני משפחתם קורעים שערי שמים בעצרות תפילה המונמיות וסדרי לימוד מיוחדים - באחד מהם השתתף המשגיח הגה"צ רבי דן סגל. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

אסון רודף אסון

בעוד תלמידי ישיבות תפרל ואברמוב - שם לומדים האחים שפיגל לא מעכלים את ממדי האסון, בישיבת גרודנא באר יעקב ליוו היום למנוחות את תלמיד הישיבה משיעור א', הבה"ח יהושע ראם ז"ל, שטבע למוות בעין עקב שבנגב באסון בין הזמנים שני בתוך 2 יממות. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

קריאה לתלמידי הישיבות

עשרות אלפי תלמידי ישיבות המנצלים את שבוע בין הזמנים בתוך הפוגת המלחמה, עשויים להתקל ביממה הקרובה באחינו הטועים המציינים הערב ומחר את יום הזיכרון לשואה. אותה השקפה הלכתית האומרת לנו שלא לציין בעיצומו של חודש ניסן את האבל על השואה הארורה - מלמדת אותנו לא לשלוח חיצים לליבם של אלו המציינים את אותו יום. צפו בקריה לבחורי הישיבות במהדורת מעייריב שלפניכם.

חסידי ויז'ניץ טרם עיכלו את ההודאה וההודעה של רבם הנערץ האדמו"ר מוויז'ניץ על כך, שבעיצומם של ימי הטיפול הרפואי הסבוך בלוס אנג'לס, האדמו"ר החל לכתוב ספר תורה אישי לרפואתו השלימה בקרוב. בחסידות נערכים לסדרת אירועים היסטורית ואת כל הפרטים תמצאו במהדורת מעייריב שלפניכם.

שמע ישראל

לב הכפר הפלסטיני העוין כיפל חארס, היכן שבימים כתיקונם הסכנה אורבת בכל פינה, הפך הלילה בין ראשון לשני למפגן אדיר של אמונה יוקדת. תחת מעטפת אבטחה חסרת תקדים, כשהכפר נתון בעוצר צבאי מוחלט, נהרו אלפים כדי להתייחד עם זכרו של כובש הארץ – הנביא יהושע בן נון. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.