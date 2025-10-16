ישיבת תפרח, הידועה גם כישיבת תושיה במושב תפרח, היא מוסד תורני מעטיר השוכן במושב תפרח שבצפון הארץ. הישיבה מנוהלת בראשות הגאון רבי אביעזר פילץ, חבר מועצת גדולי התורה, ומחנכת מאות בחורים לתורה ויראת שמים. המוסד התורני זכה להכרה רחבה בעולם הישיבות בזכות רמתו הלימודית הגבוהה ואווירת הלימוד המיוחדת השוררת בו.

הישיבה זוכה לתשומת לב תקשורתית בעיקר במועדי ישראל, כאשר מעמדי החגים בישיבה מתאפיינים בשמחה ובהתלהבות מיוחדת. במוצאי חג הסוכות האחרון התקיים בישיבה מעמד ההקפות השניות המסורתי, בו חגגו מאות בחורי הישיבה בהיכל הישיבה. המעמד המרומם התאפיין בשירה וריקודים סוערים של שמחת התורה, כשהבחורים הקיפו את הבימה בהתלהבות רבה.

ראש הישיבה, הרב אביעזר פילץ, ידוע במעורבותו הישירה בחיי הישיבה ובקשר האישי שהוא מקיים עם תלמידיו. במהלך מעמד ההקפות השניות, הופיע ראש הישיבה בשיא המעמד והרקיד את מאות הבחורים בריקוד של דבקות והתלהבות, תוך שהוא מלהיב ומעודד את התלמידים. רגעים אלו משקפים את אופי החינוך בישיבה, המשלב בין לימוד תורה מעמיק לבין טיפוח שמחת החיים והדבקות.

הישיבה ממוקמת במושב תפרח, מיקום המאפשר לבחורים סביבה שקטה ומרוכזת ללימוד, הרחק מההמולה העירונית. המבנה הפיזי של הישיבה כולל היכל מרווח המשמש לתפילות, לימוד ולאירועים מיוחדים, ומאפשר קיום מעמדים גדולים בהשתתפות מאות תלמידים. התשתיות המתקדמות והמרחב הנרחב תורמים ליצירת אווירת לימוד אידיאלית.

מעמדי החגים בישיבת תפרח הפכו למסורת מבוססת, כאשר ההקפות השניות במוצאי סוכות מהוות נקודת שיא בשנת הלימודים. המעמדים מתועדים ומופצים בקרב ציבור עולם הישיבות, ומהווים מקור השראה לתלמידים ובוגרים כאחד. התיעוד הנדיר של המעמדים מאפשר גם למי שאינו נוכח פיזית להשתתף בשמחה ובהתלהבות.

הישיבה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, תוך שמירה על ערכי התורה והמסורת שעליהם היא נוסדה. בראשותו של הרב פילץ, המוסד ממשיך להוות מרכז תורני חשוב בצפון הארץ, ומושך אליו בחורים רבים המבקשים לצמוח בתורה וביראת שמים באווירה של שמחה ואהבת התורה.