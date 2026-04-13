פייק ריפורטר הוא מיזם מחקר ישראלי חלוצי המתמקד בזיהוי, מעקב וחשיפה של תכנים מסיתים, מטעים ומניפולטיביים המופצים ברשתות החברתיות ובמרחב הדיגיטלי. המיזם פועל באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים ומתודולוגיות מחקר ייחודיות לאיתור דפוסי הסתה, תעמולה ופייק ניוז, תוך מתן דגש על תכנים המופצים בעברית ובערבית ומשפיעים על המרחב הציבורי הישראלי.

המיזם מתמחה בניתוח שיטתי של תכנים ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, טוויטר, טלגרם ואינסטגרם, תוך זיהוי קמפיינים מתואמים של הפצת מידע כוזב, חשבונות בוטים ורשתות השפעה מלאכותיות. פייק ריפורטר משתמש באלגוריתמים מתקדמים ובבינה מלאכותית לזיהוי דפוסים חשודים, תוך שילוב של בדיקה ידנית על ידי חוקרים מומחים המאמתים את הממצאים.

אחד התחומים המרכזיים בפעילות המיזם הוא חשיפת תכנים מסיתים המופצים במהלך אירועים ביטחוניים ופוליטיים רגישים. החוקרים מתעדים ומנתחים את דרכי ההפצה של תכנים אלה, מזהים את מקורותיהם ובוחנים את השפעתם על דעת הקהל. המיזם מפרסם דוחות מפורטים המתעדים מקרים של הסתה, תעמולה ומניפולציה דיגיטלית, תוך הצגת ראיות ונתונים מבוססים.

פייק ריפורטר משמש כמקור מידע חשוב עבור עיתונאים, חוקרים, גורמי ביטחון וקובעי מדיניות המעוניינים להבין את המציאות הדיגיטלית ואת האיומים הנובעים ממידע כוזב ומהסתה מקוונת. הממצאים של המיזם מסייעים בהבנת הדינמיקה של מלחמת המידע המתנהלת במרחב הדיגיטלי ובפיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם תופעות אלה.

המיזם פועל מתוך אמונה בחשיבות השקיפות והאחריות במרחב הדיגיטלי, ומדגיש את הצורך בפיתוח אוריינות דיגיטלית וחשיבה ביקורתית בקרב הציבור. פייק ריפורטר מפרסם את ממצאיו באופן שוטף, תוך שמירה על סטנדרטים מחקריים גבוהים ומתודולוגיה שקופה המאפשרת אימות עצמאי של הממצאים.

בעידן שבו רשתות חברתיות משמשות זירה מרכזית להפצת מידע ועיצוב דעת קהל, פייק ריפורטר ממלא תפקיד חיוני בשמירה על המרחב הציבורי מפני מניפולציה והטעיה. המיזם תורם להגברת המודעות לסכנות הטמונות בתכנים מסיתים ומטעים, ומסייע בחיזוק החוסן הדיגיטלי של החברה הישראלית מול איומי מידע ותעמולה.