ישיבת גרודנא באר יעקב היא אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל, הממשיכה את מורשת ישיבת גרודנא המפורסמת שנוסדה באירופה. הישיבה מנוהלת על ידי ראשי ישיבה בכירים חברי המועצת, הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי יצחק הקר. הישיבה ממוקמת בבאר יעקב ומהווה מרכז תורני חשוב לאלפי תלמידים ובוגרים.

בתקופה האחרונה עמדה הישיבה בכותרות בעקבות מספר אירועים משמעותיים. באחד האירועים הבולטים, התפתח עימות דרמטי בין כוחות משטרה לבין תלמידי הישיבה, כאשר כוחות משטרה גדולים פשטו על המוסד בעקבות סכסוך עם פועלי בניין. במהלך האירוע נזרקו רימוני הלם בחצר הישיבה ובתוך היכל התורה, בחורים הוטחו לקרקע, ושוטר נפצע. האירוע כלל גם מעצר דרמטי של תלמיד שהוגדר כ'עריק', והתערבות של לשכת איתמר בן גביר. המשגיח הגר"י איראם פעל להרגעת הרוחות במהלך האירוע הסוער.

הישיבה ידועה במסורת התורנית העמוקה שלה ובדגש על לימוד בעיון ובהעמקה. תלמידי הישיבה עוסקים בלימוד הש"ס והפוסקים תחת הדרכתם של ראשי הישיבה והמשגיחים. הישיבה שומרת על אורח חיים תורני מסורתי ומהווה חלק מרכזי בעולם הישיבות הליטאי בישראל.

ראשי הישיבה מובילים את המוסד בידיעת תורה רחבה ובהנהגה רוחנית. הגאון רבי יצחק הקר, חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה הישיש, עבר לאחרונה תקופה רפואית מאתגרת כאשר הובהל במוצאי שבת למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר בעקבות זיהום בגופו. בחסדי שמיים חלה התייצבות קלה במצבו, והציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו. ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי הורה לומר פרקי תהילים להחלמתו המהירה של ידידו משכבר הימים.

הישיבה מתמודדת עם אתגרים שונים בתקופה הנוכחית, כולל נושאים הקשורים למשבר הגיוס ולמעצר תלמידי ישיבה. האירועים האחרונים מדגישים את המתחים הקיימים בין עולם הישיבות לבין רשויות האכיפה, ומעלים שאלות לגבי הטיפול בתלמידי ישיבות במסגרת החוק.

קהילת הישיבה כוללת תלמידים, בוגרים, משפחות ותומכים הפזורים ברחבי הארץ. הישיבה ממשיכה לשמש מרכז תורני חשוב ומשפיע בציבור החרדי הליטאי, תוך שמירה על מסורת הלימוד והערכים שהועברו מדור לדור מאז ימי ישיבת גרודנא המקורית באירופה.