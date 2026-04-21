נס רפואי

שמחה בגרודנא; אחרי הטיפול המורכב והמצב הקשה, הגר"י הקר חזר אל היכל הישיבה

בישיבת גרודנא לא עצרו היום את הדמעות, מתוך התרגשות קידמו התלמידים והצוות הרוחני, את ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי יצחק הקר, שהופיע בהדרו בהיכל הישיבה, לאחר היעדרות ממושכת מחודש טבת • מאות בחורים נדחקו לשמוע את השיעור הראשון בחדר השיעורים המשופץ • צפו בתיעוד מהחזרה המרגשת (עולם הישיבות)

הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה": שמחה פורצת גדר והתרגשות עצומה בעולם התורה ובישיבת גרודנא בבאר יעקב. היום (ג'), לראשונה מאז חודש טבת האחרון, שב ראש הישיבה הגאון רבי יצחק הקר להיכל הישיבה לאחר תקופה ממושכת של טיפולים רפואיים מורכבים.

כזכור, עולם התורה כולו העתיר בתפילה לרפואתו של ראש הישיבה, שהיה שרוי במצב רפואי קשה מאוד ואף עבר הליך רפואי סבוך וקריטי להצלת חייו. בישיבה מציינים בהודיה כי "בזכות התפילות של אלפי התלמידים והחיזוקים שנלקחו לרפואתו, זכינו לראות היום את ראש הישיבה חוזר לכור מחצבתו להרבצת תורה".

בשעות הצהריים המוקדמות הופיע ראש הישיבה בהדרו בפתח הישיבה. את פניו קיבלו רבני הישיבה והתלמידים בשירה ובהתרגשות גלויה, כאשר רבני הישיבה מברכים בשם ומלכות את ברכת "שהחיינו" על ראיית פניו של ראש הישיבה לאחר תקופת ההיעדרות הממושכת.

לאחר מכן, מסר ראש הישיבה שיעור תורני עמוק למאות בני הקיבוץ, שגדשו את חדר השיעורים עד אפס מקום. השיעור נמסר בחדר השיעורים ששופץ וחודש בימים אלו, ויהווה מכאן ואילך כ"חדר החבורות" המרכזי של ראשי הישיבה.

בני הישיבה מספרים ל'כיכר השבת': "התחושה היא של שמחת תורה של ממש. לראות את ראש הישיבה חוזר למסור שיעור אחרי כל מה שהוא עבר זהו נס גלוי ומתנה לעולם התורה".

הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק הקר בישיבת גרודנא (צילום: שוקי לרר)

"ועל ניסך שבכל יום"
יוסף

