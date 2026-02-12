בישיבת גרודנא לא עצרו היום את הדמעות, מתוך התרגשות קידמו התלמידים והצוות הרוחני, את ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי יצחק הקר, שהופיע בהדרו בהיכל הישיבה, לאחר היעדרות ממושכת מחודש טבת • מאות בחורים נדחקו לשמוע את השיעור הראשון בחדר השיעורים המשופץ • צפו בתיעוד מהחזרה המרגשת (עולם הישיבות)
פרץ של דמעות ושמחה בבני ברק, לאחר חודשים שבהם היה שרוי במצב קשה מאוד ועל ערש דווי, הגיע אמש חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק הקר, לשמחת חתנת נכדו • ראש הישיבה שוחרר לשעה קלה מבית החולים ורקד בהתרגשות לצד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ועוד רבנים • התלמידים שקרעו שערי שמיים הריעו (חרדים)
ראש הישיבה וחבר המועצת הישיש הגאון רבי יצחק הקר, הובהל במוצאי שבת למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר, בחסדי שמיים, במהלך הלילה חלה התייצבות במצבו | הציבור נקרא להמשיך ולעורר רחמי שמיים לרפואתו (חדשות חרדים)
מעיינות השמחה הנשפעים ממעיינו של הגה"צ רבי שמעון גלאי ביום הפורים, ידוע ליודעי חן. שוקי לרר בחר שלא לפספס את ימי הפורים בצילו, ובעדשת מצלמתו נקלט רגעי שמחה כאשר הגה"צ חבש שטריימיל חסידי על ראשו להרבות בשמחה | בדרך לתעד את המקובל, עצר הצלם לתעד את הגאון רבי יצחק הקר בקריאת המגילה, ומגיש גלריה (חרדים)