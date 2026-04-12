עד כה גילינו חמישה מקומות בארץ ישראל המתחרים על הזכות להיחשב כקברו האמיתי של יהושע בן נון. אך מבט לעבר הירדן המזרחי חושף אתר נוסף, מפתיע במיוחד, המתיימר להכיל את קברו של יהושע בן נון - הלא הוא מקאם נבי יושע שבעיר סלט (היסטוריה)
בין עצי האלון והאלה האטלנטית המרשימים של הגליל העליון, מסתתרת מסורת יהודית עתיקה המייחסת למקום את בית מדרשו של יהושע בן נון | תל קדש, נושא את עקבותיהם של מפעמי היסטוריה רבים - אך האם אכן שימש כמרכז ללימוד תורה בהנהגתו של יהושע בן נון? (היסטוריה)
במורדות המזרחיים של הרי השומרון, שוכן הכפר יאנון. למרבית המטיילים באזור, זהו עוד כפר ערבי קטן, אולם מעטים יודעים כי במזרח הכפר מסתתרת מסורת עתיקה הקושרת את המקום לאחת הדמויות המרכזיות בסיפור המקראי - יהושע בן נון (היסטוריה)
בסמוך לכביש 465 בדרום השומרון מתנשא תל עתיק המכוסה חלקית בצמחייה. לרוב העוברים בדרך זו, תל תיבנה אינו אלא עוד גבעה במרחב הררי - אולם, מאחורי במקום מסתתר אחד האתרים המרתקים והחשובים בארץ - מקום שעשוי להיות אתר קבורתו של יהושע בן נון | ישראל שפירא עם הגילוי המפתיע (היסטוריה)