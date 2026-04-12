הילולת יהושע בן נון הערב בכיפל חארס

מבנה הקבר של יהושע בן נון בכפר א-נבי יושע ( צילום: אוסף משה בן דוד, ארכיון התמונות ע"ש שושנה ואשר הלוי, יד יצחק בן צבי )

אלפי מתפללים צפויים להגיע הערב (יום ראשון, כ"ה בניסן) להילולת יהושע בן נון בכפר כיפל חארס שבשומרון. האירוע, המתקיים מדי שנה במקום המזוהה כקבר יהושע בן נון, יחל בשעה 19:00 ויימשך עד השעה 23:30, תחת אבטחה מוגברת של כוחות צה"ל והביטחון.

כידוע, כיפל חארס (תמנת חרס) מזוהה על ידי רבים כמקום קבורתו של יהושע בן נון, כפי שמפורש בפסוק: "וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בִּגְבוּל נַחֲלָתוֹ בְּתִמְנַת סֶרַח אֲשֶׁר בְּהַר אֶפְרָיִם מִצְּפוֹן לְהַר גָּעַשׁ". במתחם הקבורה נמצאים גם קברי נון אבי יהושע וכלב בן יפונה, מנהיגי העם בתקופת כיבוש הארץ. פרטי האירוע והגעה למקום על פי הנמסר מהמארגנים, הכניסה להילולה חופשית לציבור הרחב, וכוללת כיבוד קל למשתתפים. ההגעה למקום תתבצע באמצעות חניה בצומת אריאל והליכה רגלית למתחם הקבר, בהתאם להנחיות כוחות הביטחון. המארגנים מבהירים כי האירוע מתואם ומאובטח במלואו על ידי צה"ל וכוחות הביטחון, ומתקיים בהתאם להוראות פיקוד העורף המגבילות התכנסויות עד 1,000 איש. בשל הצפי להמונים רבים, ייתכן זמן המתנה בכניסה למקום, והמארגנים מבקשים מהמגיעים להצטייד בסבלנות.

המצבה באורך שישה מטרים שהוצבה מעל קברו לכאורה של יהושע ( צילום: מאת Bilal Dweik - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0 )

מחלוקת היסטורית על מיקום הקבר

יצוין כי לאורך הדורות התגבשו מסורות שונות באשר למיקום קברו האמיתי של יהושע בן נון. בעוד שכיפל חארס נחשבת למסורת המקובלת ביותר, חוקרים זיהו לפחות חמישה מקומות נוספים בארץ ישראל המתחרים על הזכות להיחשב כאתר הקבורה האמיתי.

בין המקומות הנוספים: תל תיבנה המסתורי בדרום מערב השומרון, קרני חיטין שבגליל, תל קדש בגליל העליון שמיוחס לו בית המדרש של יהושע, וכן הכפר יאנון בהרי השומרון. אף בעבר הירדן המזרחי קיימת מסורת נוספת במקאם נבי יושע שבעיר סלט שבירדן.

עם זאת, המסורת המקובלת ביותר בציבור החרדי והדתי מזהה את כיפל חארס כמקום הקבורה, והילולה זו מהווה אירוע מרכזי בלוח השנה של מבקרי קברי צדיקים בארץ ישראל.