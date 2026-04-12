הרב שלמה שפיגל הוא ראש חבורה בישיבת מיר, אחת הישיבות הגדולות בעולם החרדי. הרב שפיגל נודע כמחנך ומלמד תורה מוערך, המנהיג חבורה של תלמידי ישיבה בישיבת מיר. בחודש ניסן תשפ"ו הרב שפיגל ומשפחתו חוו אסון נורא כאשר שני בניו, ישכר דב ואברהם ישעיהו, טבעו בחוף הים בנתניה במהלך בין הזמנים. אחד הבנים אושפז במצב קשה בבית החולים, והשני נעדר ונמשכות סריקות נרחבות לאיתורו.

האסון התרחש בחוף צאנז בנתניה, החוף הנפרד המיועד לציבור החרדי. כוחות ההצלה והמשטרה ממשיכים במאמצים נרחבים לאתר את הנער בן ה-18 שנעדר, תוך שימוש ברחפנים וכלים ייעודיים לסריקות במים וביבשה. המקרה הטראגי הזעזע את הציבור החרדי והעלה שוב את נושא הבטיחות בחופי הים, במיוחד בתקופת בין הזמנים כאשר תלמידי ישיבות רבים מגיעים לבלות בחוף.

בעקבות האסון הנורא, הרב שפיגל שיגר מכתב מטלטל לתלמידי חבורתו, בו הוא מבקש "מחילה גמורה" מהם. המכתב, שפורסם בתקשורת החרדית, משקף את עומק הכאב והמשבר שעובר על המשפחה, תוך שמירה על קשר עם התלמידים והמשך ההדרכה הרוחנית למרות הטרגדיה האישית. המכתב עורר תגובות רבות בציבור החרדי והפך לסמל לאמונה ולחוסן נפשי בעת משבר.

חבורת שפיגל בישיבת מיר ידועה כאחת החבורות המובילות בישיבה, והרב שפיגל נחשב למחנך בעל השפעה רבה על תלמידיו. האסון המשפחתי הקשה לא רק פגע במשפחת שפיגל אלא גם השפיע על קהילת התלמידים והמחנכים בישיבה, שמלווים את המשפחה בתקופה הקשה. הקהילה החרדית מתגייסת לתמיכה במשפחה ולסיוע בכל הנדרש.

האסון בחוף נתניה מצטרף לשורה של מקרי טביעה שאירעו בשנים האחרונות בחופי ישראל, ומדגיש את החשיבות של שמירה על כללי הבטיחות בים. ארגוני ההצלה והרשויות קוראים לציבור להקפיד על רחצה רק בחופים מוכרזים ובשעות שמירה, ולהיזהר במיוחד בתנאי ים סוער או זרמים חזקים.