הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

ענן כבד של יגון וצער עוטף את העולם היהודי בעולם כולו, עשרה ימים של תקווה שנגוזו במצולות הסתיימו היום בשעות הצהריים בבשורה המרה מכל. גופתו של הבחור החשוב אברהם ישעיהו (אבי) שפיגל ז"ל (17), מתלמידי ישיבת 'תושיה' בתפרח, אותרה מול חופי הרצליה, ובכך נחתמה הטרגדיה הכפולה שזעזעה כל לב יהודי.

מאז יום שישי האחרון, אז נסחפו שני האחים למצולות בחוף צאנז בנתניה, לא ידעה המשפחה והקהילה מנוח. בעוד האח, הבחור יששכר דב ז"ל, נמשה כשהוא פצוע אנוש ונפטר ביום שני בלילה, אברהם ישעיהו נותר נעדר. במשך עשרה ימים נערכו חיפושים נרחבים בים ומהאוויר, בהשתתפות כוחות כבאות, שיטור ימי ומתנדבי איחוד הצלה, עד אשר זוהתה הגופה בצהריים על ידי דייג ורחפן של איחוד הצלה סמוך לחוף סידנא עלי בהרצליה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בחוף, והגופה הועברה לזיהוי סופי. המחזה קורע הלב התרחש כאשר ההורים, הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת הקיבוץ "שפיגל", ורעייתו שתחי', נאלצו לקום מכסאות השבעה על בנם הראשון ב'רמת שלמה', ולצאת למסע הזיהוי הנורא של בנם השני. כזכור, רק לפני ימים ספורים ליוו אלפים למנוחת עולמים את הבן יששכר דב ז"ל. בהספד שטלטל את המשתתפים וזעזע את השמיים, זעק האב: "שלושה שותפים באדם - אבא, אמא והקב"ה. קיבלנו פיקדון כל כך טוב, בחור שתמיד נמשך לתורה. אנחנו מחזירים את הפיקדון מושלם וטהור".

מסע הלוויית הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל ( צילום: יצחק ורדי )

שיא הכאב נרשם בהלוויה, כשהאב השכול פנה אל הבן המונח לפניו וזעק בקול חנוק מדמעות: "איפה אבי? עכשיו אתה עולה לשמיים, תבקש שנמצא אותו! למה אשכל גם שניכם יום אחד?". כעת, נראה כי זעקתו של האב פילחה את הרקיעים, ואברהם ישעיהו ז"ל מובא למנוחת עולמים.

המנוח ז"ל נחשב לאחד מבחירי הבחורים בישיבת 'תפרח', שקוע בלימודו ובדבקותו, והיה אהוב על רבותיו וחבריו. הטרגדיה התרחשה בערב שבת של 'בין הזמנים', כאשר יצאו האחים לטבול בים לכבוד שבת קודש.

אברהם ישעיהו ז"ל ייטמן בשעות הקרובות לצד אחיו יששכר דב ז"ל בהר המנוחות בירושלים.

וּבִלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים.

תהא נשמתם של שני האחים ז"ל, צרורה בצרור החיים.