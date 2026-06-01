לאחר למעלה מ-24 שעות של עוגמת נפש גדולה עבור המשפחה, שוחררה היום (שני) לקבורה גופתה של הפעוטה רחל מנדלסון ע"ה, בת ה-3 חודשים מחצור הגלילית. הגופה הועברה באמבולנס זק"א לבית העלמין בצפת, שם נטמנה למנוחות.

כזכור, ביום ראשון בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד זק״א על הפעוטה שאותרה מחוסרת הכרה בביתה. על פי החשד הראשוני, התינוקת נחנקה מחלב. כוחות החירום של איחוד הצלה הגיעו לזירה וביצעו פעולות החייאה מצילות חיים, בטרם פינו אותה במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נקבע מותה בבית החולים.

הרופאים בבית החולים הודיעו כי לא סיימו את הבדיקות, ובהתאם לדרישת משטרת ישראל, הועברה הגופה למכון לרפואה משפטית באבו כביר. העיכוב בשחרור הגופה עורר זעזוע בקרב המשפחה והקהילה, והוביל להפגנות שהתקיימו במהלך הלילה מול בית החולים בצפת.

במקביל להפגנות, התנהלה פעילות מאומצת של גורמים רבים שליוו את המשפחה לבקשתה. במהלך השעות האחרונות פעלו אישי ציבור, פוליטיקאים, עסקנים ומתנדבי זק״א כדי להביא לשחרור הגופה בהקדם האפשרי.

שיתוף פעולה בין הגורמים

השחרור התאפשר הודות לפעילותם המסורה של נציג החסידות מוטי בבצ׳יק, מנכ״ל זק״א צבי חסיד, וראש צוות המכון בזק״א יעקב שטיינמץ. הללו פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם צוות בית החולים זיו, המשטרה המקומית, בית החולים אסף הרופא והמכון לרפואה משפטית. הגופה שוחררה מיד עם סיום בדיקות ה-C.T. במכון באבו כביר.

משפחת המנוחה מסרה את תודתה לכלל הגורמים הרבים שפעלו וסייעו בשעות הקשות. מפאת ריבוי העוסקים במלאכה, לא צוינו כולם בפירוש, אך המשפחה הביעה הכרת תודה עמוקה לכל מי שנטל חלק במאמץ.

קריאה להסדרת הנושא בחוק

לצד סיום הפרשה הכואבת, בסביבת המשפחה מדגישים כי מצב שבו הורים ששכלו פעוטה בת שלושה חודשים נאלצים להמתין למעלה מ־24 שעות לקבורה הוא בלתי מתקבל על הדעת, ללא קשר לסיבת העיכוב. בעקבות כך, עולה קריאה ברורה להסדיר בהקדם את הנושא בחוק ובנהלים ברורים, שימנעו הישנות של מקרים דומים בעתיד.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.