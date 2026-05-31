סוער ב'בית מתתיהו': 7 תלמידים סולקו לצמיתות - זו הסיבה

שבעה תלמידים מישיבת בית מתתיהו סולקו בשבוע שעבר לצמיתות. כך חשף היום איצלה כץ במהדורת מעייריב. לפי הדיווח, השבעה, שכוללים 5 בחורים מוועד רביעי ועוד 2 נוספים משיעור ג', השתתפו באופן קבוע ב'חבורה' פרטית הנמסרת בקביעות על ידי אדם חיצוני.

ב'בית מתתיהו' כבר התריעו עוד בחייו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר זצוק"ל, כי אותה חבורה נחשבת לחתירה תחת יסודות הישיבה. בין היתר, וענים בישיבה, כי החבורה מעודדת את הבחורים המשתתפים בה, ללימוד בקצב שונה וסדרי לימוד אחרים מהנהוג בישיבה.

הקש שהכריע את גב הגמל היה 'ועד' שנמסר לאותם בחורים בדיוק בזמן בו ראש הישיבה הגר"צ ויסבקר מסר את השיעור כללי בהיכל הישיבה. בישיבה ראו בהעדפת ה'חבורה החיצונית' ע"פ שיעור כללי של רה"י, קריאת תיגר של ממש על הנהלת הישיבה.

גורם בהנהלת הישיבה הסביר, כי על אף שמקובלנו כי "אין עונשים אלא אם כן מזהירים", הרי שבמקרה זה אין לבחורים שסולקו לצמיתות כל פתחון פה שכן ראש הישיבה זצ"ל ויבדלחט"א - בנו רה"י הגר"צ ויסבקר התריעו כמה פעמים כי אותה 'חבורה' מסויימת נאסרה על הבחורים.

"הישיבה מעודדת לימוד עצמי של החבורים ומעודדת השתתפות בשיעורים ושיחות מוסר גם מחוץ לכתלי הישיבה, אבל כאן נוצר מצב של "ישיבה בתוך ישיבה" של אותם משתתפי החבורה המדוברת" מוסר לנו גורם בישיבה.

לדבריו, "זה לא רק השפיע על סדרי הלימוד של הבחורים, אלא יצר מצב חברתי משונה ומוזר, בוא אותם בחורים התנהלו כמעט אך ורק בינם לבין עצמם, וזה הרס המרקם הישיבתי המקובל והנהוג בכל עולם הישיבות מקדמת דנא.

מהדיווח במהדורת 'מעייריב' עולה כי מרבית הבחורים שסולקו, עברו ללמוד בישיבת 'פחד יצחק' בירושלים.